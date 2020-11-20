Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu piyasaya çıkıyor

Dünyanın ilk antibakteriyel akıllı telefonu İngiltere'de üretildi. Telefonun yüzeyine yerleştirilen iyonların bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:18, 20/11/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu piyasaya çıkıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgının ardından teknoloji şirketleri hijyen yarışına girdi. İngiltere’de teknoloji firması Bullitt, bakterilerin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyen ilk akıllı telefonu üretti.

Cat S42 olarak adlandırılan akıllı telefonun yüzeyinde bulunan gümüş iyonlar, bakteri veya virüsleri öldürmese de patojenlerin yayılmasını önlüyor.

BAKTERİ SAYISINI AZALTIYOR

Firma yetkilileri akıllı telefonun bakteri sayısını 15 dakika içinde yüzde 80, 24 saat içinde yüzde 99,9 oranında azalttığını iddia etti.

Foto: DHA

SABUNLU SUYLA YIKANABİLİYOR

Telefonun üretici mühendisleri, cihazın tamamen su geçirmez olduğunu ve temiz kalması için düzenli olarak sabun ve su, dezenfektanlar ve hatta çamaşır suyu ile yıkanabileceğini açıkladı.

Bullitt Group Başkan Yardımcısı Peter Cunningham, “Sağlık veya sosyal bakım ortamında çalışan müşterilerimiz için hayati önem taşıyor. Ürünümüz dünyada tek. Şimdiden yoğun talep alıyoruz” dedi. (DHA)

Foto: DHA

İlginizi ÇekebilirCoronada pıhtı tehlikesi: Nedeni virüsteki çıkıntılarCoronada pıhtı tehlikesi: Nedeni virüsteki çıkıntılar

İlginizi ÇekebilirŞimdilik resmi aşımız belli oldu: Milyonlarca doz CoronaVac geliyorŞimdilik resmi aşımız belli oldu: Milyonlarca doz CoronaVac geliyor
Çin Corona İngiltere Sağlık Teknoloji Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more