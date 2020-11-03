Elon Musk’tan yeni proje! Kırsal bölgede dünyanın en hızlı 6. interneti

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, uydu üzerinden internet servisi sağlayan Starlink’in beta sürümünü halkın kullanımına açarken saniyede 160 megabitin üzerinde bir indirme hızına ulaşılması internet aleminde gündeme oturdu. İnternet hız testi sağlayıcısı Ookla’nın verilerine göre 160 megabit, ABD’deki internet kullanıcılarının yüzde 95’inin erişebildiğinden daha yüksek bir hız.

ABD’nin kuzeybatısında, Kanada sınırında yer alan kırsal eyalet Montana’da yaşayan bir kullanıcı Reddit’te yaptığı bir paylaşımda 174 megabite ulaştığının altını çizerken Starlink’in pazarı baştan aşağı değiştireceğini öne sürdü.

SPACEX TEMKİNLİ

Bu heyecan verici gelişmeye rağmen SpaceX temkinli yaklaşıyor. Beta sürümünü deneyen kitleye bir e-posta yoluyla ulaşan firma kullanıcıların 50 ile 150 megabit arasında hız beklemeleri gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda aralıklarla kesintiler olabileceğinin altı çizilirken Reddit’e yapılan yorumlara göre hız aralığı da tutturulmuş durumda.

Dünyada hızlı internet sağlıyıcıları elbette var. Türkiye’de de dünyada da fiberoptik altyapı aracılığıyla yüksek hızlı internete erişmek mümkün ancak Starlink’in fark yarattığı nokta, 900 verici ile yörüngeden Dünya’ya internet indiriyor olması ve bu çözümün haliyle kablo gerektirmemesi.

Montana: Çılgın kalabalıklardan uzakta Rocky Dağları'nın arasında yer alan ve doğası ile öne çıkan Montana eyaleti, yüzölçümü olarak ABD'nin 4. büyük eyaleti (380.832 kilometrekare, neredeyse Türkiye'nin yarısı büyüklüğünde) olmasına karşın 1 milyon 69 binlik nüfusuyla 44. en kalabalık eyalet.

Ancak SpaceX ne kadar beklentiyi aşağı çekmeye çalışsa da Starlink projesinde kullanıcılar yüksek hızlara ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Montana’da ulaşılan 174 megabit indirme ve 33 megabit yükleme hızı gündem oluştururken SpaceX, beta testlerle ilgili açıklamasında kısa aralıklarla bağlantının kopacağını duyurdu. ABD’nin Batı Yakası’ndan bir kullanıcı her üç-dört dakikada bir, 10 ila 15 saniye kesinti yaşandığını belirtti. Kullanıcı ayrıca etraftaki ağaçlara rağmen yüksek hıza ulaşabildiğini de belirtti.

Starlink bağlantıyı küçük bir çanak anten aracılığıyla aktarıyor. Starlink’i denemek isteyenler önce 600 dolar ödüyor. Aylık 99 dolar ve bir tripod, bir kablosuz yönlendirici ve Starlink uydularına bağlanmak için bir terminalden oluşan 499 dolarlık bir set ile kullanıcılar deneme sürümüne başlayabiliyor. Daha sağlam bir tripod ve daha stabil bir montaj için ekstra 100 dolar ödeyenler de var.

Buna benzer hizmetler Türkiye’de de bulunuyor ancak en az 50 megabit hıza ulaşmak ve bunu son kullanıcıya iletmek fark yaratacak konu. İnsanlar bu çözümle altyapı sorunu olmaksızın Montana’nın ücra bir köşesinde dahi yüksek hızlı internete erişim sağlayabilecek. Bunun, insanlığın internete bağlılığını ne kadar artıracağı başka bir yazının konusu belki ama bunun kritik bir gelişme olduğu da aşikar. Zira ABD’nin kırsal bölgelerinde yaşayan kullanıcılar, normalde çok daha yüksek meblağlara, çok daha yavaş bir internet hizmeti aldıklarını aktarıyor.

ZİRVEDE SİNGAPUR VAR, ABD 10. SIRADA

Türkiye’de ortalama hız 27.86 megabit ve ülkemiz bu alanda dünyada 101. sırada yer alıyor. Zirvede ise ortalama 226.60 megabit ile Singapur yer alıyor. ABD’de ise ortalama hız 161.14 megabit. Yeni projesiyle bir pazara bir alternatif sunacak olan Elon Musk ve ekibinin son tahlilde belirleyeceği fiyat ve ürünün erişilebilirliği ABD’deki internet sağlıyıcılarının da oyuna bakış açısını değiştirebilir.

Reviews.org’dan Catherine McNally’nin kaleme aldığı makaleye göre bir ABD vatandaşı internet hizmeti için ortalama 65 dolar ödüyor. Makalede Kasım 2019’da bu meblağın ortalama 72 dolar olduğunun da altı çizilirken Türkiye’de olduğu gibi farklı paketler ve farklı hizmet türlerine göre farklı fiyat aralıklarına erişmek mümkün.

ADSL: 43 dolar

Kablo: 58 dolar

Fiber: 56 dolar

Uydu: 91 dolar

Elon Musk’ın girmeye hazırlandığı ve muhtemelen beta testlerden sonra hayata geçmesiyle domine etmesi beklenen uydu interneti pazarında ise ABD’de HughesNet Internet ve Viasat Internet yer alıyor. Kırsal bölgelere hitap eden ve altyapı gereksinimi duymuyor olmayı pazarlamada öne çıkaran iki firmanın sunduğu planlar ise söyle: