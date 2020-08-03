Eski Tweetler nasıl silinir? Twitter’da eski gönderileri silme yolları…

Twitter’da zaman zaman Tweet temizliği yapmak gerekebiliyor. Geriye dönük tweetlerin birikmesi pek sorun yaratmasada eskiye ait atılan tweetler bazen anlamlarını yitiriyor ve onları silmek isteyebiliyorsunuz. Peki Twitter'da eski tarihli tweetleri bulma ve silme işlemi nasıl yapılır?

ESKİ TWEETLER NASIL SİLİNİR?

Eski tweetlerinizi silmek için yapmanız gerekenler sırasıyla altta ki gibidir. Bu işlemi bilgisayar ortamında gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulamalar üzerinde kullanılamaz.

– Öncelikle twitter.com/search-advanced adresine giriş yapıyoruz.

-Gelişmiş arama kısmında kullanıcı adınızı ve tweetlerinizi silmek istediğiniz ilk ve son tarih aralığını alttaki resimdeki gibi giriyorsunuz. İşlem tamamlandıktan sonra ara butonuna basıyoruz. Konum kısmını boş bırakmalısınız.

– Karşınıza gelen ekrandaki sekmelerden EN SON kısmına giriş yapıyoruz. Karşınızda belirlediğiniz tarih aralıklarında ki tüm tweetleriniz gelecektir.

– Bilgisayarınızda tarayıcı olarak (chrome, firefox ya da opera gibi) kullandığınız programda web konsolunu aktif ediyoruz. Tarayıcınızın web konsolunu nasıl açacağınız ile ilgili buraya tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

– Konsol ekranını açtıktan sonra, eski tweetlerinizde ekrandayken Tweet Silme Kodu linkinde ki text dosyasını indirip kodu kopyalayarak konsoldaki giriş yapılan alana yapıştırıp Enter butonuna basıyoruz.

– İşlem sonunda eski tweetlerinizi silmiş olacaksınız.

NOT : Dikkat etmeniz gereken en önemli kısım tweetlerle ilgili atayacağınız tarih aralığına dikkat etmeniz çok önemlidir. Aksi halde yanlış tweetleri silebilirsiniz. Burada anlattığımız işlem güvenli olduğu kadar dikkat istemektedir.

İşlem tweetleri tek tek açarak silme işlemini yapacağından çok hızlı ilerlememektedir. Tarayıcı bazlı hatalar alabilirsiniz yapmanız gereken tarayıcınızdaki sayfayı yenile yaparak yeniden kodla ilgili işlemleri tekrar edebilirsiniz. Tarayıcı önbelleğinin işlemle bir anda dolması sebebiyle yavaşlıklar veya kilitlenmeler yaşanabilir. Korkulacak bir durum söz konusu değildir.