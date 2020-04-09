Huawei P40 Pro’da neden 120 Hz yok? Huawei açıkladı…

50 megapiksellik ana kamera, 4200 mAh gücünde pil kapasitesi, yüz tanıma sistemi ve Wi-Fi 6 Plus, kablosuz araç şarjı gibi özellikleri ile dikkat çeken Huawei P40 Pro’da 120 Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızı kullanılması eleştirilmişti. Huawei CEO'su Yu Chengdong, amiral gemisinin ekran yenileme hızının neden 90Hz olduğunu açıkladı.

HUAWEİ P40 PRO’DA NEDEN 120 Hz YOK?

WebTekno’da yer alan habere göre; Huawei CEO'su Yu Chengdong, 8 Nisan'da Çin'de gerçekleştirilen P40 ve P40 Pro lansmanında 90Hz ekran yenileme hızı tercihinin sebeplerini açıkladı.

Chengdong, Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus'ın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olabilecek yetenekte olduğunu söyledi. CEO, buna rağmen kendilerinin pil optimizasyonu ve “diğer sebepler” nedeniyle 120Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızını tercih ettiklerini söyledi.