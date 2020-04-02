Hubble Uzay Teleskobu nedir? Doğum gününüzden uzay fotoğrafları…

Bu yıl Hubble’ın 30. yıldönümü. NASA bu sebeple yeni bir servisi de devreye soktu. Doğum gününüzde Hubble tarafından çekilmiş bir kareyi görüntüleyebilirsiniz. İşte Hubble Uzay Teleskopu’nun çektiği, doğum günü tarihinize denk gelen uzay görsellerine ulaşma yolu…

DOĞUM GÜNÜNÜZDEN UZAY FOTOĞRAFLARI GÖRÜNTÜLEME

Doğum gününüzdeki uzay görsellerine ulaşmak için haberimizin devamındaki linke tıklayarak sayfadan “Select Month” alanına doğduğunuz ayı, “Select Date” alanına ise doğduğunuz günü yazınız.

Tarihi seçtikten sonra ‘submit’ tuşuna basarak görsele ulaşabilirsiniz. İndirmek için ‘see full image’ tuşuna basarak görüntüyü kaydedebilirsiniz.

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HUBBLE TELESKOPU NEDİR?

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble’ın anısına verilmiş; Nisan 1990’da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır.

HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA’nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçasıdır.