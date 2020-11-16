Oxford: Bilgisayar oyunu oynayanlar daha mutlu

Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü araştırması şaşırtıcı bir sonucu ortaya çıkarttı. Enstitü bu defa iki bilgisayar oyununa odaklanarak bir araştırma yaptı. Oyun üreticileri, her bir oyuncunun ne kadar süre oyun oynadığına dair bilgileri anonim olarak paylaştı.

Ortaya çıkan veriler sonrasında ise oyuncuların sağlıklarıyla ilgili sorularla birlikte bir ankette cevaplandırıldı. Araştırmaya ise toplam 3 bin 274, 18 yaşında oyuncu katıldı.

Oxford İnternet Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği bu araştırmayı yöneten Profesör Andrew Przybylski sonuçlarla ilgiliolarak, “İncelediğimiz oyunlardan birini günde 4saat ve her gün oynarsanız oynamayan birinden önemli ölçüde daha mutlu hissettiğinizi söyleyebiliriz” dedi. Przybylski buna ek olarak 40 yıl önceki araştırmaların insanların ne kadar uzun süre oyun oynarlarsa o kadar mutsuz olduklarını öne sürdüğünü de açıkladı.

Profesör diğer oyun üreticilerini de benzer istatistiki bilgileri paylaşmaya davet etti. “Zaman içinde daha fazla oyun ve daha fazla oyuncu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Psikologlarıın dünyadaki tüm oyun alanlarını incelemesine izin vermesi çok iyi olurdu.” dedi.

Ayrıca profesör, “Bu bilgilerle birlikte bir zorbalık teorisi oluşturabilir veya insanların nasıl yeni arkadaşlıklar kurduğunu öğrenebiliriz” diye ekledi.