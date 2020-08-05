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Samsung Galaxy Note 20 tanıtımı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Samsung Galaxy Note 20 tanıtımı bugün gerçekleştirilecek. 2020’nin en çok merak edilen teknolojik aletlerinden biri olan Galaxy Note 20, bu akşam tanıtılacak. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılacak tanıtım etkinliği, Samsung'un resmi internet sitesi ve Samsung'un YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek. İşte Samsung Galaxy Note 20 ile ilgili bilgiler…

12:22 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Samsung Galaxy Note 20 tanıtımı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galaxy Unpacked tanıtım etkinliği bu akşam online olarak gerçekleştirilecek. Teknoloji meraklıların beklediği tanıtımda, Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte 5 yeni telefon modelinin de tanıtılacağı sızan bilgiler arasında. İşte Samsung Galaxy Note 20 ile ilgili tüm detaylar…

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ÖZELLİKLERİ

Samsung’un en yeni Note ailesinin en küçük üyesi Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O OLED bir ekrana, Snapdragon 865+ / Exynos 990 ile güçlendirilmiş bir işlemciye, 8 GB RAM’e ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun ana kamerası ise 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanacak.

SAMSUNG UNPACKED ETKİLİNĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, 5 Ağustos TSİ 17.00’da canlı yayınla Samsung’un resmi internet sitesi ve Samsung’un YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak

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