SpaceX’in Crew Dragon kapsülü yolculuğa başlıyor! Falcon 9 roketi Türkiye saatiyle kaçta fırlatılacak? Canlı yayın izle

ABD'li girişimci Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yıllar süren çalışmaların sonunda bu akşam ilk kez uzaya astronot gönderecek. Böylece NASA da 9 yıllık aranın ardından uzaya insan göndermiş olacak. SpaceX’in Crew Dragon kapsülündeki hazırlıklar ve fırlatılma anı ise canlı yayınlanıyor. Falcon 9 isimli roketin fırlatılma anı öncesinde canlı yayın başladı.

CREW DRAGON’UN UZAY YOLCULUĞU CANLI YAYINLANIYOR

ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Crew Dragon isimli kapsül, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'ın şirketi tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Fırlatma işlemi bu akşam Türkiye saatiyle 23.30'da yapılacak.

UZAY YOLCULUĞUNDA DÖNÜM NOKTASI

Söz konusu kapsülün başarıyla yolculuğunu tamamlaması, uzay yolculuğunun daha uygun fiyatlı olması için yapılan çalışmalar açısından da dönüm noktası olacak.

Yolculukta yer alacak astronotlardan 53 yaşındaki Hurley, “Bob ile birlikte beş yıldır bu programa hazırlanıyoruz” dedi.

Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e 4,5 milyar dolar vermişti. Boeing'in CST-100 Starliner kapsülünü 2021'e kadar fırlatması beklenmiyor.

SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.