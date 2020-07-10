Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify'a sabah saatlerinden beri giriş yapılamıyor. Popüler müzik dinleme uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar, ‘Spotify çöktü mü?' sorusunun cevabını arıyor…

SPOTİFY NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify'a giriş yapamayan kullanıcılar, sosyal medyada sıkıntının sebebini öğrenmek istiyor. Kullanıcılar, uygulamaya girer girmez kapandığını iddia ediyor. Konu ile ilgili Spotify'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal’in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.