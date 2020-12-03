Türkiye’ye karşı 102 bin siber saldırı gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevrimiçi “Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı Transferi’ temalı 13’üncü Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”na katıldı.

Pandemi sürecinde, İletişim Platformu üzerinden Covid-19 ile ilgili yayımlanan tehdit istihbarat raporunda, 42 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “814 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellenmiştir. Ülkemizi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018de 73 bin iken, 2019da 150 bine çıkmıştır. 2020 yılında şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısı ise 102 bini aştı.” dedi.

‘TÜRKİYE DÜNYADA 20’NCİ SIRAYA ÇIKTI’

Bakan Karaismailoğlu, siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına öncelik verildiğine dikkat çekerek, “Bu konuda tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen KASIRGA, AVCI ve AZAD adlarındaki siber güvenlik uygulamaları son derece başarılı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksinde, Türkiye 2019 yılında bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20’nci sıraya çıkmıştır. Türkiye, siber güvenlikteki gayretleriyle; Avrupada 11’inci sırada yer almaktadır” ifadesini kullandı.