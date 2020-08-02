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WhatsApp’ta mesajlar nasıl silinir? WhatsApp mesaj silme süresi ne kadar?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta en çok kullanılan özelliklerinden biri de mesaj silme işlemidir. WhatsApp karşı taraftan mesaj silinebilmesi için belirli bir süre tanıyor. Peki WhatsApp'ta mesaj silme süresi ne kadardır? İşte WhatsApp'ta mesaj silme...

13:42 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp’ta mesajlar nasıl silinir? WhatsApp mesaj silme süresi ne kadar?

WhatsApp’ta mesaj silme işlemi iki ayrı şekilde yapılıyor. Biri kendi ekranından diğeri de mesajın gönderildiği kişinin ekranından. İki mesaj silme özelliği de farklılık gösterir. Çünkü karşı taraftan mesaj silmenin bir süresi vardır.

WHATSAPP'TA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

– WhatsApp'ta mesaj silmek istediğin sohbet kutusunu açın

– Mesajın üstüne basılı tutarak “Sil” butonuna basın

– Daha sonra “Herkesten Sil seçeneğine dokunun

– Ve karşı taraftan mesajınızı silin.

WHATSAPP'TA MESAJ SİLME SÜRESİ NEDİR?

WhatsApp'ta karşı taraf görmeden mesajınızı silmek için 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye var. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Eğer mesajı sadece kendi ekranınızdan silmek istiyorsanız herhangi bir süre kısıtlamanız yoktur. Dilediğiniz an silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta silmek istediğiniz mesajları seçerek toplu silme işlemi de yapabilirsiniz. Hem kendi yazdıklarınızı hem de karşı taraftan gelen mesajları silebilirsiniz.

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