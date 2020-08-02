YouTube’tan video nasıl indirilir? YouTube için en iyi video indirme programları…

YouTube videolarını silinmeye karşı bilgisayarınıza indirmek hala en iyi çözüm olarak görülüyor. Böylece internete erişiminizin olmadığı durumlarda dahi rahatça videoyu izleyebilirsiniz. YouTube indirme programları sürekli olarak değişiyor. Windows 10 için en iyi video indirme programlarını sıraladık.

İşte WebTekno’un 2020 itibariyle derlediği liste:

1. 4K Video Downloader

– 4K çözünürlükte ve 360 derece açılı video indirme özelliği.

– YouTube da dahil olmak üzere birçok siteden video indirebilirsiniz.

– Listedeki bütün şarkıları indirebilirsiniz.

Videoları indirmesi gayet kolay olan bu sitede tek yapmanız gereken şey indirmek istediğiniz videonun URL'sini siteye kopyalayarak indirme işlemini başlatmak. Sitenin tek kötü yanı, ücretsiz versiyonunu kullanmak istediğinizde kullanıcıyı 24 video indirme limiti ile sınırlandırması.

2. Free YouTube Download

– Videoları toplu bir şekilde indirebilirsiniz.

– İndirmek istediğiniz videonun kalitesini belirleyebilirsiniz.

– Videoları istediğiniz formatta indirebilirsiniz.

Sadece YouTube'da bulunan videoları indirmenize olanak sağlayan Free YouTube Download kullanıcıların en çok tercih ettiği programlardan biri. Toplu video indirme seçeneği ücretsiz versiyonunda da kullanılabiliyor ve Premium hesabı satın almadan da videoları hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

3. All Video Downloader

– Basit ve akıcı arayüz sayesinde işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

– Videoları toplu bir şekilde indirebilirsiniz.

– İndirdiğiniz videoları başka bir formata dönüştürebilirsiniz.

Eğer programlara fazla aşina değilseniz ve çözmekte zorlanıyorsanız All Video Downloader tam size göre. Kullanımı son derece basit olan bu progam sayesinde videoları ayrı bir tarayıcıdan bulmak yerine programın içinde aratabilir, videoyu dilediğiniz formatta indirebilirsiniz. Programda ayriyetten videodan ses dosyasını ayırabilme özelliği de bulunuyor.

4. WinX YouTube Downloader

– YouTube'da dahil olmak üzere 300'ün üzerinde siteden video indirebilirsiniz.

– 8K çözünürlükteki videoları indirebilirsiniz.

– Videoları FLV, 3GP gibi formatlara dönüştürebilirsiniz.

Videoları dilediğiniz çözünürlükte indirebileceğiniz bu programla aynı zamanda videolar toplu bir şekilde de indirebilirsiniz. Programın en iyi yanlarından biri bütün özelliklerinin kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulması.

5. Any Video Converter Free

– YouTube'da dahil olmak üzere birçok siteden video indirebilirsiniz.

– Videoları dilediğiniz gibi kesebilir, süreleriyle oynayabilirsiniz.

– İndirmiş olduğunuz videoyu istediğiniz formata dönüştürebilisiniz.

Kullanımı son derece basit olan bu programın yukarıda saymış olduklarımız da dahil birçok özelliği bulunuyor, ancak ne yazık ki ücretsiz versiyonunda bu özellikler kısıtlanmış. Programın ücretsiz versiyonunu indirirken ByteFence ve Yahoo yazılımlarının da ek olarak gelmesini istemiyorsanız indirme aşamasında bu tikleri kaldırmayı unutmayın.