CHP, Meclis’te, Menzil için komisyon kurulsun dedi ancak kabul edilmedi

Tarih 9 Ağustos 2018…

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, tarikat ve cemaatlerin ekonomik ve siyasi nüfuzlarının Meclis'te kurulacak bir komisyon eliyle araştırılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesi şöyleydi: “Dini kullanıp siyasi ve bürokratik bağlantılar kurarak geniş toplum kesimlerine sızan cemaatlerin laik, demokratik cumhuriyet ilkelerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği zarar hiçbir şeyle ölçülemeyecek düzeydedir…”

TBMM Başkanlığı'na verilen önergede şu vurgular önemli: “Cemaat ve tarikatlar ekonomik güç olmaya başlamış… Bu

güçleri geçmiş yıllara nazaran siyasette de daha etkin olmalarına yol açmıştır. Bu yapılar zamanla yöntemlerini ‘tarikat-ticaret-siyaset' üçgeninde devam ettirerek, toplumun farklı kesimlerine de ulaşmaya başlamıştır. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu, gelinen noktayı, ‘Günümüzde tarikatlar, din üzerinden din ticareti yapan, din üzerinden kazanan ve dünyaya yatıran bir ekonomik geliri, siyasi manevraları önemseyen dünyevileşmenin tam göbeğinde bir

oluşuma dönüşmüştür. Günümüzdeki tarikatları İslam düşüncesinin ve ahlakının temsilcisi saymak İslam'a haksızlıktır' diyerek tüm açıklığıyla ifade etmiştir.”

Bitmedi…

Sağlık, eğitim ve basında örgütleniyor

CHP'nin komisyon kurulmasındaki ısrarını da şu tespitlerden anlıyoruz: “… Bir tarikat sağlık, başka bir tarikat eğitim, bir diğeri basın yayın alanında ekonomik güç olmaya başlarken, devlette de hızla kadrolaşmayı ihmal etmemişlerdir.

Müritleri, ekonomik büyüklükleri ve siyasi etkileri geniş toplum kesimleri için merak konusu olan tarikat ve cemaatlerin neler yapabilecekleri 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde ortaya çıkmıştır. Geçmişi 40 yıl önceye dayanan Fethullah Gülen Cemaati, AKP iktidarından aldığı güçle palazlandıkça palazlanmış, darbe yapacak aşamaya dahi ulaşabilmiştir. AKP iktidarının, devleti ele geçirmek için işbirliği yaptığı tek cemaat ve tarikat, Fethullah Gülen Cemaati değildir. Belki bu Cemaat ile çok daha fazla içli dışlı olmuş, iş yapmıştır ancak Türkiye'de bilinen diğer tarikatlar da bu dönemde AKP iktidar için ‘al gülüm ver gülüm' dostluğu içinde etkinleşmiştir. Menzil tarikatı da bu yapılar arasında son dönemde en etkin olanlardandır. Söz konusu tarikat, günümüzde başta sağlık sektörü olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde geniş ticari faaliyetler yürüten bir yapıya dönüşmüştür.”

Peki sonuç…

Tiyatro mu film mi?

Meclis'te bir komisyon yani tarikat ve cemaatleri araştıracak bir komisyon kurulmadı. Bugün, Türkiye, FETÖ, Menzil ya da bir başka yapıyı tartışmaya devam ediyor. GATA'da yaşanan Ali Edizer skandalını daha dün yaşadık…

Çok çarpıcı bir anekdotu da sizlerle paylaşmak istiyorum…

SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Menzil kitabında, Şeyh Saki Erol ile

yaptığı röportajda Erol'a soruyor: “15 Temmuz 2016 darbe girişimi hakkında görüşünüz nedir?” Menzil şeyhi Saki Erol şu yanıtı veriyor:

“… Darbe girişiminin bunlar (FETÖ) tarafından yapıldığına da çok şaşırdık. Böyle bir şey de mi oluyor? Acaba tiyatro mu bir film mi çevirdiler? Ha neye inanıyorum? Bunu yapan kimse haindir… Askerse de haindir…”