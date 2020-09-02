Kara Gömlekliler… Paramiliter örgüt…

MESELE BARIŞ ATAY VEYA ŞİRİN PAYZIN DEĞİL…

TARİH 8 NİSAN 2014… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bazı milletvekilleriyle birlikte makamından çıkarak, partisinin grup toplantısına katılmak üzere TBMM'deki makamından ayrıldı. Grup toplantı salonunun bulunduğu yere doğru yürürken bir kişi, Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ö. ‘milliyetçi' duygularına yenildiğini şöyle anlattı: “Saldırıyı 1 ay önce planladım. Seçimden önceki konuşmalarından rahatsız olmuştum. Kendi başıma yaptım, herhangi bir örgütle bağlantım yok.”

TARİH 21 NİSAN 2019… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü PKK'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk İlçesi'ndeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Osman S. ‘milliyetçi' duygularına yenildiğini şöyle anlattı: “Daha öncesinde bir haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘PKK/PYD terör örgütü değildir' şeklinde verdiği demeç aklıma gelince Kılıçdaroğlu'na doğru yüksek sesle ‘yuh' diyerek bağırmaya başladım. Ben bağırırken yanımda bulunan H.Ç., D.K. ve A. O. da ‘yuh' diyerek bağırmaya başladı. PKK destekçisi olduğuna dair iddialar beni etkiledi ve kalabalıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olamayarak sadece bir kez yumruk attım. Sonra orada bulunan kalabalık beni uzaklaştırdı.”

TARİH 30 AĞUSTOS 2020… TİP Milletvekili Barış Atay'a, İstanbul Kadıköy'de 5 kişilik bir grup ‘vatan haini' diye saldırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Atay'ın darp edildiği ve sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Dört saldırgan, Barış Atay'ı darp ettikten sonra ayrı yönlere kaçışıyor. İddialara göre, saldırının yaşandığı yerin tam önündeki iş yerinin güvenlik kamerasının bozuk olduğu iddia edildi. MOBESE kamerasının olmadığı sokakta yaşanan saldırıyı gören bir kameranın ise, olaydan bir gün önce fişinin çekildiği öne sürüldü.

İlk önce adını koyalım: Saldırı Barış Atay'a yapılmadı! Saldırı, Meclis'e yapıldı!

Adını koymaya devam edelim: Saldırı, kör bir ‘milliyetçiliğin' tezahürü!

Bitmedi…

‘Milliyetçi' adalet…

Dün…

Sosyal medya profilinde MHP MYK üyesi yazan Selami Şişman, gazetec Şirin Payzın'ın kendisi gibi gazeteci olan babası Nizam Payzın'ın ölüm ilanının fotoğrafını paylaşarak tehditte bulundu. 1988 yılında yayınlanan ilanı paylaşan Şişman şu ifadeleri kullandı: “Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz, lağımcıları,Türk vatanında yaptıklarınız, yapacaklarınız İçin anlayacağınız dilden THE END, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız.”

Bu saldırı da kör bir ‘milliyetçiliğin' tezahürü ve siyasi iklimin yansıması!

Barış Atay'la ya da Şirin Payzın'la ideolojik anlamda farklı bir yerlerde durabilirsiniz…

Ancak…

Adaleti, ‘sokak' sağlamaya çalışırsa, hakim ve savcıya ne gerek var?

Adaleti, “İşlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı ya da yapılar' yani paramiliter güçler sağlamaya başlarsa…

Örnekleri daha yakın tarihte…

Canavarını yaratan iktidar

İtalya'da Mussolini'nin Kara Gömleklileri ile Almanya'da Hitler'in Kahverengi Gömleklileri…

Amaçları… Devlet dışında ‘sivil' baskı…

Kendinden olmayanı ‘sindirmek'…

‘Ulusal güvenlik için gönüllü kadrolar', nerede ‘vatan haini' görürse ya da devlet kimi ‘hain' ilan ederse orada görülür! Bu yüzden siyasi iklim her ne şartta olursa olsun önemli!

Unutmadan tarihe bir not düşelim: İtalya'da ‘paramiliter' yapıyı Kara Gömleklileri, Amerikalı bir sermayedar finanse ediyordu: J. P. Morgan bankerlik şirketi ‘sivil' örgüte 1926'da 100 milyon dolar vermişti!

Bu yazıyı kaleme alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde konuşuyordu: “Amacımız, güven veren ve erişelebilir bir adalet sistemini, tüm kurum ve kurullarıyla teslim etmektir.”

SON SÖZ: İktidar, Türkiye'nin tehlikeli bir sürece girdiğini görmeli! Çünkü, iktidarlar hep kendi canavarlarını yaratır!