Üç ayda 12 milyar dolar kazandıran ilaç kimin?

Hangi ilaç koronavirüse karşı umut olacak?

Ya da aşı? Ya da başka bir çözüm! Bekliyoruz…

Dünyayı sarsan Covid-19'a karşı denenen anti-viral (virüsün yayılmasını engelleyen) ilaçların çoğu SARS, MERS gibi geçmiş salgınlarda rol oynayan virüslere etki göstermiş Remdesivir, influenza (grip) virüsüne etkili Favipiravir ya da HIV tedavisinde kullanılan Kaletra ilaçları. Çin'den Türkiye'ye getirilen Favipiravir ile Almanya'da denemeleri sürdürülen Remdesivir bu kategoride değerlendiriliyor.

Özellikle Remdesivir adlı ilacın ismi ön planda!

Doktor değilim… İlaç ya da aşı konusunda yorum yapmak haddime değil! Ancak… İlaç ve aşı üzerinden sağlık sistemine ambargo koyan firmaları takip etmek her gazetecinin görevi! Ekonomi-politik önemli… Neden mi?

5 YILDA BÜYÜK KAYIP

Örneğin… Covid-19'a karşı ismini gazetelerde sıkça duyduğumuz, ‘pazarı güçlü' remdesiviri üreten şirkete bakalım…

Gilead Sciences… ABD'de önemli ilaç üreticilerinden…

Şirketin 2015'te hisseleri 200 dolardı…

Koronavirisün Amerika'ya girdiği günlerde, 21 Ocak'ta hisseleri 62.6 dolara kadar düşmüştü. Yani… 5 yılda büyük kayıp yaşamıştı…

ABD'li şirketin hisseleri koronavirüs ilacına ilişkin yaptığı çalışmalara bağlı olarak özellikle son üç ayda büyük bir dalgalanma yaşadı. Covid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğu iddia edilen remdesivir ilacına ilişkin olumlu haber akışı Nasdaq'da işlem gören Gilead Sciences'ın hisselerini de kademe kademe zirveye taşıdı. Şirketin hisseleri yüzde 34 yükselişle geçen cuma günü 83.99 dolardan günü tamamladı. (Hatırlatalım: Ocak ayında 62.6 dolar)

Şirketin piyasa değeri ise son üç ayda 12 milyar dolar arttı ve 93.7 milyar dolardan 105.7 milyar dolara yükseldi.

Şimdi gelin şirketin geçmişine ve gücüne bakalım…

Kara Kutu'nun kapağını açın karşınıza remdesivir çıkacak!

Tarih 25 Şubat 2020… Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward'ın Pekin'deki basın toplantısında, ‘Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesivir' cümlesi dikkat çekiciydi.

Kara Kutu'yu açalım… Bu günlerde SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın kitabının kapağını açmak gerekiyor!

Sayfa 257-259…

Gilead Sciences… 29 yaşında bir tıp doktoru olan Michael L. Riordan tarafından 1987 yılında kuruldu. Bir yıl sonra… ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld yönetim kuruluna dahil oldu… ABD Dışişleri Bakanlığı görevlerinde, 1982'den 1989'a kadar bulunan George Shultz da yönetim kurulundaydı.

İlaç şirketi Gilead Sciences, sürekli, ilginç araştırmalara sponsor oluyordu. Örneğin… Şirket, uluslararası kuralları ihlal ederek ve hastalarından onay almadan Hepatit C'ye karşı geliştirdiği ‘Sovaldi' ilacının testlerini yaptı. (Bu testler sırasında 73 kişi öldü.)

Bitmedi…

ABD'nin en derin adamı Donald Rumsfeld, 1997'de çiçek hastalığına geliştirilen ‘Cidofovir' adlı ilacı FDA'da (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylattırdı… Ardından da molekülünü Pentagon'un biyo-terörizm alanındaki araştırmalarına dahil etmeyi başardı.

Devam edelim…

Gilead Scienses, Rumsfeld, 2011'de tekrar Savunma Bakanı olduğunda ‘şarbon saldırıları' sırasında Pentagon'a bu ilacı (Cidofovir) sattı.

58 MİLYAR DOLARLIK ALIM

Şirket, ‘dünyayı kasıp kavuracak' palavrası sıkılan ‘kuş gribi' virüsüne karşı etkili olduğu belirtilen ‘Tamiflu' ilacını geliştirip Roche ilaç şirketine sattı! Unutmadan… 1997'den 2001'e kadar Gilead Scienses'ın başkanı olan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Pentagon'a 58 milyar dolarlık alım yaptı.

SONUÇ: Mesele ekonomi-politik… Yani… Üretim alanında insanlar arasındaki toplumsal ilişkiler, üretimin toplumsal yapısı. Yani… Ekonomi politik, sınıf bilimi… İnsanlar arasındaki, sınıflar arasındaki ilişkileri, aralarındaki hayati çıkarları açıklayan bilim… Yani… İlaç sadece ilaç değil!