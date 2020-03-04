Sıfır noktası…

Kuvvet komutanların sıfır noktasında…

Komutanlar sıfır noktasında…

Genelkurmay Başkanı sıfır noktasında…

Milli Savunma Bakanı sıfır noktasında…

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Yazı yazacağım ama sıfır noktasındayım; hiçbir şey yok kafamda…

Mesela şu Rusların S-400'leri…

Türkiye NATO ülkesidir, NATO Rusya'ya karşı kurulmuştur… Yani Ruslar S-400'leri bize verirken, “Vuracağın zaman bizi bununla vurursunuz” mu dediler?.. Peki o sekiz boru şimdi nerede?.. Sonuçta içine bir şey koymazsan DSİ'ye boru olur..

Diplomasi sıfır noktasında…

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Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılacaktı, şimdi Suriye Ordusu'nun ortasında kalmış ana kuzusu askerlerimizi salimen vatana getirirse Hacı Bayram'da bir şükür namazı ister…

Bu kez Amerika'dan Patriot füzesi istediler…

ABD düşünüyor… Çünkü ABD-Rusya arasında ikiyüzlü politikaların yarattığı güvensizlik nedeniyle alay konusu bu DSİ boruları…

Devlet ciddiyetinin sıfır noktasıdır…

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Yalaka medyaya bakarsanız savaş Suriye'de değil, Meriç kıyısında…

Televizyonlarda sis bombaları, dalgıçlar, botlar, tel örgüler, vurulanlar… Suriye'deki 36 şehidi unutturup, AB'yi dize getiren bir başka zafer algısı yaratmak için senaryo yazıldı…

İçişleri Bakanı 130 bin 469 mültecinin geçtiğini söyledi, bekçi sayısını sor, böyle küsurlu bilmez…

Cumhurbaşkanı 17 bin dedi…

AB dedi ki; “Geçen olmadı…”

Ben size söyleyeyim; bu komik savaş oyununda mülteciler nerede?..

Sıfır noktasında…

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Türkiye'nin başı ciddi beladadır…

Dış politika sıfır noktasında…

30 ülkenin parlamentosu toplanıp meseleyi görüştü, TBMM henüz dün toplandı, rejim sıfır noktasında…

Ne yalan, ne doğru, güven sıfır noktasında…

Ekonomi sıfır noktasında…

Yargı, adalet, kanun, huzur, iç barış, sıfır noktasında…

Devlet sıfır noktasında…

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Hani içinizde bir sıkıntı dolanır… Hiç bir şeyin tadı yoktur… Çocuklarınızın geleceği ürkütür sizi… Ağzınızı açsanız bir korku yapışır yakanıza… Sussanız, bu sefer suçluluk duygusu kemirir sizi… Şehitlerinize ağlarken dahi gözyaşlarınız sanki suçludur… Lokmaların tadı yok, sofralar sessizdir… Bu vatan sanki başkasınınmış gibi gelir size…

Millet olarak işte o noktadayız:

Sıfır noktasında…