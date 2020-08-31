21/b ihaleleri milyar milyar

Eski parayla katrilyon katrilyon…

Neredeyse haftada bir, milyarlık ihale yapılıyor artık.

Belki anımsarsınız. İktidar, şehir hastanelerinin bütçeye yükü ortaya çıkınca, sözleşmesi henüz imzalanmamış projeler için Kamu Özel İşbirliği modelinden vazgeçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 bütçe görüşmelerinde, şehir hastanelerini artık devlet bütçesinden yapacaklarını açıklamıştı.

Evet gerçekten de geçen hafta Samsun Şehir Hastanesi, Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edildi. Ama rekabete açık bir ihale değildi bu.

Bugüne dek daha çok (yapım işinde) ulaştırma projelerinde tercih edilen meşhur 21/b usulüyle yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos'taki ihaleye 8 firma/firma ortaklığı davet etti.

YATIRIM PROGRAMINDA VAR AMA…

Aslında “900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi (Devlet Hastanesi) Yapım işi”, 2020 yatırım programında yer alıyor.

Hatta proje tutarı ile bu yıl ayrılacak ödenek de Strateji Bütçe Başkanlığı programında ilan edildi.

Resmi verilere göre proje tutarı 882 milyon 940 bin TL'ydi.

Bu yıl 92 milyon TL'si de aktarılacaktı.

Evdeki hesap çarşıya uymadı.

Geçen haftaki ihale yatırım maliyetini ortaya çıkarınca gördük ki; proje tutarının, önce ilan edilenle alakası kalmamış:

1 milyar 497 milyon 913 bin 543 TL.

Aradaki fark: 615 milyon TL.

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Önce yatırım programındaki proje bedeline bakacaksınız, sonra da o projenin ihale edildiği tarihteki yaklaşık maliyete.

İNDİRİMLERE DİKKAT

Her ihalede firmalar teklif verirken, yaklaşık maliyet üzerinden kamu lehine indirimler yapar. Tabloda göreceksiniz.

Sekiz firma/firma ortaklığının çağrıldığı ihalede, indirim oranları arasında “uçurum” denebilecek bir aralık oluşmuş. Acaba neden?

Bir Covid-19 ihalesi

Okurlardan, çeşitli ihalelere ilişkin çok sayıda ileti alıyorum. Onlardan biri güncel ve önemli iddialar içeriyor.

İhalenin konusu: Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan “Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Cihazları”.

Cihazda esas olarak oksijen akışı sağlayan bir makine, yüksek akışkanülü ve yüksek akış devresi yer alıyor.

“CİHAZ BAĞIMLI” OLMASIN

Bu cihazlar için önce (ihale kanununa tabi olmadığını geçen hafta yazdığım) USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. “merkezi alım”a çıkıyor. Bir firmayla sözleşme imzalıyor.

Fakat ürünlerin teknik şartnameye aykırı olduğu (LCD dokunmatik ekranı yok) anlaşılınca feshediliyor.

İhaleyi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapması kararlaştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bir yazıyla “bu tür cihazlara ihtiyaç duyulması halinde, cihazla birlikte kullanılacak sarf malzemelerinin cihaz bağımlı olmaması” uyarısında bulunuyor.

Kamu yararını, kamu kaynaklarını gözeten isabetli bir uyarı bu…

Öte yandan bakanlığın, “set bağımlısı” malzemelere de sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak geçen hafta 21/b usulüyle gerçekleştirilen ihale “set karşılığı” yapılıyor.

Dikkate değer diğer iddia şu: Davet edilen iki firmadan biri USHAŞ'ın daha önce sözleşmeyi feshettiği şirket. Diğeri de onun bayisi.

İhalenin rekabete açık yapılmayışına tepki gösteren firmalardan biri şartnamede önemli bir eksik olduğu iddiasıyla resmi başvuru yapıyor: Bu tip cihaz ihalelerinin şartnamesinde SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kodunun bir koşul olarak aranması gerektiğini ama şartnamede olmadığını bildirerek ihalenin iptalini ve bütün katılımcılara açık yapılmasını talep ediyor.

Bakalım bütçeye milyonlara mal olacak ölçekteki bu ihale nasıl sonuçlanacak?