Bakan Ersoy: Otellerin yarısının açılması başarı

“Bacasız Sanayi” tanımı, turizmin ekonomimiz açısından önemini en iyi anlatan ifadedir. Ekonomik istikrar için ihracat, yabancı sermaye ve doğrudan yabancı yatırımlar ne kadar önemliyse, turizm de o kadar önemlidir.

Ne yazık ki korona salgını, Mart ayından bu yana bütün dünya gibi bizim bacasız sanayimizi de vurdu.

İç turizm trafiği Haziran'da açılmıştı. Geçen hafta arabayla yola çıkıp Ege sahillerini dolaştım. Niyetim biraz dinlenmek, biraz da turizm bölgelerindeki durumu gözlemlemekti. Urla, Çeşme, Selçuk ve Kuşadası'nda iç turizmin henüz gözle görülür bir yoğunluğa ulaşmadığını gözlemledim. Yazlıkçılar tatil bölgelerine gelmeye başlamış ama oteller, restoranlar ve plajlar hala boş sayılır. İnsanlar belli ki henüz korona kaygısını aşamamış.

Bodrum'da yüksek fiyatlı otellerde doluluk yok denecek kadar az. Orta direğe hitap eden otellerde ise yüzde 30-40 seviyesinde.

Marmaris'teki otellerin önemli bir bölümü bu yıl açıp açmama konusunda kararsız.

Kuşadası Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Özay işin özünü kısa bir cümleyle anlattı: “Yabancılar gelmezse, birçok otel açılmayabilir.”

Marmaris'in önemli turizmcilerinden Turgut Torunoğulları, riski göze alarak otellerini açmaya karar vermiş ve bugün açılış yapacak. Dün bir taraftan benimle konuşuyor, diğer taraftan da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga ve heyetini konuk ediyordu.

Büyükelçi Sıbiga alınan tedbirlerden memnun kalmıştı ve 4 Temmuz'da ilk Ukrayna uçağının Dalaman Havalimanı'na ineceğini müjdeliyordu.

Turgut Torunoğulları'na otel açmanın risklerinden bahsedince, “Birileri elini taşın altına koymalı. 15 Temmuz'dan sonra yabancıların gelmeye başlayacağına inanıyorum” karşılığını verdi.

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Turizmcilerimiz, sağlıklı bir tatil için belirlenen sertifika kurallarını bütün maliyetine karşı üstleniyor, yabancılara güven vermek için ellerinden geleni yapıyor.

Artık hükümetin, Türkiye'ye turist gönderen ülkelerle değişik siyasi gerekçelerle kavga etmeyi bırakması, uçuşları başlatmaya ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de yoğun bir diplomasiye ihtiyacımız var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayıp, “Yabancıları ikna etmek için neler yapıyorsunuz, diplomasi trafiğiniz nasıl” diye sordum.

Öncelikle 100 ülkeye mektup gönderdiklerine dikkat çekti. O mektuplarda Türkiye'deki otellerin sertifikalandırılmasına ilişkin detaylı bilgiler yer almış. Mektuplardaki bir başka önemli detay da Türkiye Sağlık Sistemi olmuş. Ambulans, ambulans uçak/helikopter durumu, yoğun bakım kapasitesi, salgın sırasında elde edilen olumlu istatistikler paylaşılmış.

Türkiye'nin yurtdışındaki büyükelçilerine, muhataplarıyla görüşmelerinde kullansınlar diye benzer brifingler verilmiş.

Kendisiyle birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilgili ülkelerdeki muhataplarıyla telefon görüşmeleri yapmış.

Türkiye'ye yoğun seyahat edilen 60 ülkenin büyükelçileri, o ülkelerdeki büyük medya kuruluşlarının temsilcileri Antalya'ya davet edilmiş ve önlemler yerinde gösterilmiş. 54 Büyükelçi bizzat Antalya'ya bizzat gitmiş.

Bakan Ersoy ile Çavuşoğlu da yarın Almanya'ya gidecekmiş. İkisi de muhataplarıyla görüşerek uçuşların başlaması için ısrar edecek.

Bakan Ersoy, bugünden itibaren havaalanlarında korona test merkezlerinin faaliyete geçeceğini ve isteğe bağlı testler yapılacağını da söyledi.

Turizmcilerdeki 15 Temmuz beklentisini sorunca Ersoy'dan “Emin olun yapılması gereken her şey yapılıyor. Ancak bu işler karşılıklı mutabakatla olduğundan ihtiyatlı gidiyoruz. Avrupalılar Türkleri kabul ediyor ama ‘Türkiye'ye gidebilirsiniz' demiyor. Tamamen ekonomik bir tavır. Dışarıdan para gelsin, onların parası Avrupa'da kalsın istiyorlar. Bu koşullarda otellerin yarısının açılmasını başarı olarak görüyorum.”

Yaptığım görüşmelerde şu bilgilere de ulaştım:

Ukrayna'nın yanı sıra Kazakistan da bugün Türkiye uçuşlarını başlatıyor. Rusya ve İran'dan şimdilik umut yok. Rusya bir ihtimal 15 Temmuz'da uçuşları başlatabilir. İngiltere de 15 Temmuz'da uçuşları başlatma ihtimali olan ülkelerden biri.

Öyle görünüyor ki Bakan Ersoy'un “başarı” dediği yüzde 50 hedefine ulaşabilmemiz için en kritik kararı Almanya verecek.

Turizmciler, Ersoy ve Çavuşoğlu'nun yarınki Berlin ziyaretinden güzel haberler bekliyor.