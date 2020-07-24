Alçalan burçlarımızla evleniriz

Astrolojinin en popülist konusu aslında ilişkiler ve aşk. Astrolog Dinçer Güner, Sözcü HAFTASONU okurları için zıt kutupların birbirine olan çekimini sizler için kaleme aldı.

Astrolojinin yolu aşktan meşkten geçmezse kimsenin yüzüne bakacağı yok. Bu hem sitem ettiğim bir konu ama aslında insanların çoğu astrolojiyi bu başlıkla takip etmeye başlayıp sonrasında ne derin bir konu olduğunun farkına varıyor. Bugün doğum saatini, yükselen burcunu bilen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir egzersiz aslında çok detay ve derine inmeden belki biraz yüzeysel kalarak yükselen burcunu bilen herkes 3 aşağı 5 yukarı nasıl birilerini hayatına çektiğini, nasıl insanlarla ortaklık yapabileceğini, kimlerin onlara düşmanlık edebileceğini ve hatta nasıl profilden insanlarla evlenebileceğini tahmin edebilir.

ZIT BURÇLARIN ÇEKİMİ

Bu konuya geçmeden önce karşıt burçlar kavramından kısaca bir bahsetmem gerek. Her burcun astrolojide karşıt burcu vardır. Karşıt burçlar bir araya geldiklerinde birbirlerinin eksik parçaların tamamlayarak bir bütünü oluştururlar. Karşıt burçlar isminden de anlayacağınız üzere, birbirlerine tamamen karşı olan zıt olan burçlardır aslında. Şimdi aşağıda burçlar ve karşıt olanları yazacağım, sizlerde birazdan bu sayede nasıl profilleri hayatınıza çektiğinizi anlayacaksınız.

Koç – Terazi

Boğa – Akrep

İkizler- Yay

Yengeç – Oğlak

Aslan – Kova

Başak – Balık

Bunlar birbirlerine zıt olan burçlar. Koç burcu ne kadar atak ve düşünmeden hareket ediyorsa, terazi bir o kadar diplomatik, nazik ve orta yol bulucudur. Ya da Boğa ne kadar konfor, huzur, sakinlik peşinde ise Akrep o kadar kaos ve kriz çözmeye hazırdır.

Ya da İkizler ne kadar meraklı, konudan konuya atlayan ve bilgi konusunda sabırsız ise, yay o kadar felsefi ve bilgiyi olgunlaştırma peşindedir. Ya da Yengeç ne kadar duygusal güvence ihtiyacında, evine, ailesine dönük ise oğlak bir o kadar iş sorumluluk ve para peşindedir. Aslan ne kadar merkezde, ego yüklü, parlamak ve ön planda olma gayretinde ise kova o kadar biz bilincinde, arka planda işleri zekasıyla halleden, grup çalışmasına yatkındır. Başak ne kadar detaycı, mükemmeliyetçi ve gerçekçi ise balık o kadar hayalleri için yaşayan, bütünün güzelliğini yakalayan ve yeri geldiğinde dağınıklıktan bile bir anlam çıkarabilir.

HANGİ BURÇLA EVLENECEĞİZ

Yükselen burç dediğimiz bizim aslında sosyal maskemiz ve insanların bizi nasıl algıladığı, etrafımızda bıraktığımız etkidir, en kısa ve basit anlamı ile. Doğum haritamızda yükselen burcun tam karşısı ( karşıt burç) ise bizim hayatına çekildiğimiz ya da hayatımıza çektiğimiz insan profillerini göstermekte. Astrolojide bu alana 7. Ev denmektedir. 7. Ev ise, evleneceğimiz kişinin özellikleri, kimlerle ortaklık yapabiliriz, nasıl profildeki insanlar bize düşmanlık edebilir bunları sembolize eder. Bir adım daha ileri gidelim, en azından aklınızda bulunsun. Yükselen burca ASC (Ascendant) denir 7. Eve ise DSC (Descendant) adı verilir. 7. Evinizdeki burç ortaklık veya evlilik yapma potansiyeliniz olan kişiye işaret eder. Bu illa o burç olmak zorunda değil ama o burcun özelliklerine sahip insanlar demektir.

ALÇALAN BURÇLARLA İLİŞKİ

Örneğin; yükselen burcunuz (ASC) koç ise zıt burcu olan terazi de sizin 7. Evinizde (DSC). DSC dediğimiz (Descendant) halk arasında alçalan burç olarak bilinir. Ve aslında hepimiz alçalan burçlarımızla sürekli ilişkiler kurarız, evleniriz ve ortaklık kurarız. Bir örnek daha yapalım. Mesela; yükselen burcunuz oğlak ise alçalan burcunuz (DSC) da yengeç olur. Ve bu da sizin yengeç burcu karakterine sahip insanlarla ilişkiler yaşadığınızı, evlenebileceğinizi, ortaklık kurabileceğinizi ama en büyük düşmanlıklarla da bu profillerden karşılaşabileceğinizi gösterir. Son kez tekrar etmek istiyorum, alçalan burcunuz diyelim ki boğa çıktı. Bu illa o insanın boğa burcu olacağı anlamına gelmiyor. Boğa özelliklerine sahip biri olabilir. Örneğin hafif kilolu, para veya toprakla ilgili bir iş yapabilir, ağır kanlı ve inatçı olabilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Problem Yaşayacaksınız

Flörtleşmekten keyif alacağınız bir gün. Çocuklarınıza vakit ayırabilir, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Güneş'in Satürn ile karşıtlığı iş konularında karşılaşabileceğiniz problemlere işaret ediyor.

BOĞA: Evde Huzur Bulacaksınız

Bugün evde zaman geçirmek size keyif verecektir. Evinizi güzelleştirebilir, tadilat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Güneş'in Satürn ile karşıtlığı hukuk ve eğitim konularında gecikmelere işaret.

İKİZLER: Maddi Konulara Dikkat

Kardeşleriniz ve kuzenlerinizle ilgili konular gündemde olacak. Seyahatler planlamak ve eğitimlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konular sizi zorlayabilir.

YENGEÇ: Çatışmalardan Uzak Durun

Gelir gider hesabı ve bütçe planlaması yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Burcunuzda seyahat etmekte olan Güneş'in Satürn ile karşıtlığı ilişkilerinize dikkat çekiyor.

ASLAN: Hedefleriniz netleşecek

Dış görünüşünüzle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hedeflerinizi netleştirebilir, hedeflerinize yönelik harekete geçebilirsiniz. Güneş'in Satürn ile karşıtlığı iş yükünüzü artırabilir.

BAŞAK: Sorunlar yaşanacak

Bugün kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Gizli kalmış konulara ilginiz artacaktır, spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle yaşayabileceğiniz anlaşmazlıklar olabilir.

TERAZİ: Dengeyi kurmalısınız

Sosyalleşme isteğiniz artıyor, arkadaş çevrenizle ilgili konular gündemde olacak. Kendinizi baskı altında hissetmenize sebep olabilir. Eviniz ve işiniz arasında dengeyi kurabilmelisiniz.

AKREP: Kendinizi ifade Edin

İş hayatındaki sorumluluklarınız artabilir, organizasyon yeteneklerinizle ön plana çıkabilirsiniz. ilişkilerinizde problemli durumlar olabilir. Bugün kendinizi ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz.

YAY: Temkinli Davranın

Seyahatler planlayabilir, farklı kültürler hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Akademik çalışmalarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda temkinli olmanız gerekebilir.

OĞLAK: Anlaşmazlıklar Yaşanacak

Krediler ve borçlar ön planda olacak. Finansal destek arayışına girmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşanabilecek anlaşmazlıklar sizi üzebilir.

KOVA: Hareketli Günler Yaşanacak

Partnerinizle ilişkinizi canlandırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Güneş'in Satürn ile karşıtlığı sorumluluklarınıza dikkat çekiyor. Bugünlerde çalışma hayatınız hareketli olacaktır.

BALIK: Sağlığınıza Dikkat edin

Sağlığınız ve günlük rutinlerinizle ilgili konular ön planda olacak. Hem ruhsal hem de bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Bugünlerde kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz.