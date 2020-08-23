Artık bizim de müjdemiz var!

Sevgili okurlarım, hiç unutmadığım bir olayı şimdi size anlatarak başlayayım…

27 Mayıs 1960 ihtilali yapılmış ve askerler ülke yönetimine el koymuştu. Şimdi tarihini tam olarak anımsamıyorum ama sanırım bir hafta on gün kadar sonra, o zamanki tek iletişim kanalı olan devlet radyosundan bir haber okundu.

Sanırım Devlet Başkanı merhum Cemal Gürsel'in bir açıklaması idi…

Kulaklarımla duyduğum ve hiçbir zaman unutmadığım haber o günlerin karmaşa ortamında “Müjde” diye başlıyordu.

Güney Anadolu'da Torosların uzantısı olan Bolkar Dağları'nda büyük miktarda petrol rezervleri bulunmuştu!

Eğer korunuyorsa, bu haberin devlet arşivlerinde olması gerekir.

Tabii ki sonra fos çıktı.

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İzleyen yıllarda, çeşitli iktidarlar döneminde de böyle nice “Müjdeli” haberlere tanık olduk!

Nerede sondaj yapılsa ya petrol çıkıyordu, ya da doğalgaz!..

Ama gelin görün ki bunlar küçük ve verimsiz kuyulardı. Hiçbiri işe yarayacak, Türkiye'ye köşe döndürecek boyutta değildi.

Hatta bazı kuyular ekonomik olmadığı için hemen kapatılıyordu.

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Günümüzün iktidarı ise adına “Siyasi propaganda” denilen sanatı gerçekten iyi biliyor.

Bunu itiraf etmek gerek.

Son doğalgaz olayında da bu sanatı yandaş medyanın desteği ile kendileri açısından ellerinden geldiğince kullandılar.

“Müjdeli” açıklamalar günler öncesinde başlatıldı.

Muhteşem bir olay geliyordu…

Hayallere bile sığmayacak olay öylesine muhteşemdi ki, Türkiye artık eksen değiştirecekti…

Çoğu kimse meraka kapıldı…

Ve işin ne olduğu sayın dünya liderimiz tarafından açıklandı!

Karadeniz'de doğalgaz bulunmuştu.

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Bu keşfin de öncekilere benzememesini, fos çıkmamasını dilerim.

Dünyanın pek çok ülkesinde verimli veya verimsiz petrol ve doğalgaz her gün bulunur.

Acaba bizim kuyu bu açıdan nasıl?

Bunu anlayacak teknik birikime sahip değiliz ama önceki gece izlediğim yabancı televizyon kanallarının hiçbirinde böyle abartılı hususlar yer almıyordu.

BBC, CNN, El Cezire ve diğerleri, hepsi alt yazılarda bir cümlelik bir haber olarak geçiyordu.

Sonra öğrendik, meğer sondaj işleri 2023 yılında bitecek ve gazımıza ancak üç yıl sonra kavuşmamız mümkün olacakmış!

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Evet, hepimiz bu muhteşem müjdenin ne olacağını merakla beklerken, sızıntı zaten başlamıştı…

Doğalgaz bulunduğunu saatler önce, hatta bir gün önce öğrenmiş olduk.

Piyasaların böyle bir hadiseye hemen ve son derece olumlu tepki vermesi gerekirdi.

Cuma sabahı, açıklamadan hemen önce döviz sert bir biçimde düştü.

Zaten böyle olması gerekirdi.

Dünya liderimiz açıklama yaptı, bu kez döviz anında ve yeniden yükseldi.

Yani söz konusu müjde piyasaları etkilemekten uzak kalmıştı.

Borsada ise herhangi bir olumlu gelişme, yani yükselme olmadı.

Demek ki piyasalar bu müjdeli haberi benimsememişti!

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Bu konuda yandaş gazetelerin dünkü manşetlerini de ilginçti!..

Türkiye adeta bir zafer kazanmıştı…

Köşeyi dönmeye az kalmıştı…

Muhteşem keşif sonrasında biz artık cari açığı değil, cari fazlayı konuşacaktık!

“En büyük keşif… Büyük coşku… Dünyanın merakla beklediği müjde… 83 milyona kutlu olsun… Yeni keşifler kapıda… Vatandaşlar bu muazzam keşfi göbek atarak kutladı… Bazıları sevinç gözyaşları döktü… Makus talihimizi tarihe gömdük… Zafere giden yolun taşları… 83 milyon bayram sevinci yaşadı… Üst lige çıkıyoruz… Yeni bir şahlanış…”

Vay beee!

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Ve son haber dün erken saatlerde, yani bizim “Bayram müjdeleri” bittikten sonra patladı… Çok kısaca özetliyorum, gerçek durumu göreceksiniz:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün gece Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife (olumsuza) çevirdi. Fitch şöyle dedi: Döviz rezervlerinin tüketilmesi ve zayıf para politikasıyla gelen yüksek cari açık dış finansman risklerini ağırlaştırdı. Türk lirası mart ayından bu yana dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti. Altın dahil brüt rezervler yılbaşındaki 105 milyar dolarlık seviyeden ağustos ortasında 88 milyar dolara geriledi…”

Yazımın başında bu iktidar propaganda yapmayı iyi biliyor demiştim ama elin oğlu onların emir kulu, yandaş medyası değil ki!..

Doğalgaza falan bakmıyor, gerçekleri suratımıza küt diye çarpıveriyor!