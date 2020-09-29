Recep Bey’i birileri kandırıyor mu?

Sevgili okurlarım, bir ülkede hem parti başkanı, hem de cumhurbaşkanı olmak çok zor bir olaydır.

Hem kendisinin hem de yakın çevresinin her konuda kılı kırk yarması, yine her iki tarafın da ciddi ve tutarlı olması gerekir.

Özellikle Recep Bey için söylüyorum, bu işler öyle kafadan, günü gününe uymayan davranışlar ve anlayışlarla idare edilmeyecek kadar önemlidir.

Aksini yaptığı takdirde hem kendisini küçük düşürür, hem de zor durumda kalır…

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Sayın dünya liderimiz birkaç gün önce “çok önemli” bir olay sergiledi.

Son zamanlarda Gaziantep'te tam 300 yeni fabrika hizmete açılmıştı!

Aklı başında olan hiç kimse onun bu sözlerini ciddiye almadı.

Zaten alınacak gibi değildi!

Türkiye'de ekonominin çarkları durmuş, döviz alabildiğine yükselmiş, işsizlik çığ gibi büyümüş, iş aleminin borçları ayyuka çıkmış…

Bütün kesimler gibi iş alemi de kan ağlıyor.

Pek çoğu sermayeyi kediye yüklemiş…

Böyle bir ortamda borçları unutup yeni fabrikalar, yeni sanayi kuruluşları açmak, doğrusunu isterseniz hiçbir iş insanının aklına gelecek bir şey değil. Akla ve mantığa aykırı.

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Ama burası Türkiye abicim!.. Bizde abartma sonsuz…

İşte, bunun sonucu olarak yakın çevresinden dünya liderimize bir çağrı gelmiş olmalı…

“Efendim ekonomi muhteşem gidiyor! Sadece Gaziantep'te son zamanlarda 300 yeni fabrika açıldı. Ahaliye bu müjdeyi siz verirseniz çok iyi olur!..”

Böylesine muhteşem bir gelişme olur da, ömrünü saraylarda geçiren Recep Bey eline geçen bu fırsatı kaçırır mı!..

Üzerine balıklama dalıp hemen açıkladı!

Boru değil bu, 300 sanayi kuruluşu!

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Muhteşem bir fırsat…

Ben olsam ben de üzerine balıklama atlar ve bu müjdeyi milletime anında verirdim yani!.. Ve bu kadarla yetinmeyip ekleme yapardım:

“Aziz milletim, bu rakam sadece Gaziantep içindir. Bütün Türkiye'de son zamanlarda işletmeye alınan yeni tesis sayısı 10 bin civarındadır. Helal olsun bana ve ekibime. 15 milyar liralık yeni yatırım, 45 bin kişiye iş… Biz işte buyuz, ekonomi batık diyenler çatlasın da patlasın!”

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Vay, sen misin bu inanılmaz müjdeyi aziz milletimize veren…

Şer cephesi vatan hainliğini hemen sergileyip kıyameti koparmaya başladı…

Listede ismi geçen bazı patronlar (hem de isimlerini gizlemeden) konuştu:

“Ne yeni açılması kardeşim, fabrika 45 yıldan beri çalışıyor, yıllardır üretim yapıyor.”

CHP il yönetimi açıklama yaptı:

“Yeni olduğu iddia edilen tesislerin çoğu AKP iktidarından bile önce açılmıştır.”

Bazılarının geçen yıl İçişleri Bakanı ve Gaziantep Belediye Başkanı tarafından açıldığı da belgelendi. Onlar ve pek çoğu ikinci kez açılıyordu!

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En muhteşem açıklama ise Gaziantep Valiliği tarafından yapıldı:

“Açılış listesinde yer alan, ancak yeni olmayan bazı fabrikalar listeye sehven (yanlışlıkla) girmiştir!”

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Evet… Gerçeklerin ortaya çıkması çok uzun sürmedi.

Dünya liderimiz tarafından bu iktidar döneminde açıldığı iddia edilen tesis ve fabrikaların bir bölümü yıllar öncesinde açılmış, hatta bir bölümü son aylarda iflas isteminde bulunmuştu.

Bazıları ise listeye “Sehven (!)” girmişti.

Demek ki bunlar kafalarına her estiğinde yeni fabrikalar kurup açıyordu!

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Sevgili okurlarım, devlet yönetmek ciddi iştir…

Devlet palavralarla, topluma gerçek dışı bilgiler pompalayıp algı operasyonları yapılarak yönetilemez.

Yukarıda değindiğim olay bu söylediklerimin tipik göstergesidir.

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Çok samimi söylüyorum, beni daha önce de nicelerine tanık olduğumuz bu gibi olayda en çok üzen, bütün dünyayı titreten büyük dünya liderimiz Recep Bey'in içine düşürüldüğü zor durumdur.

Bir cumhurbaşkanı düşünün, bir düğmeye basarak 300 sanayi tesisinin düzmece “Açılışını” yapıyor!

Listeyi hazırlayan elbette kendisi değil.

Ya kim?

Yakın çevresi.

Bu, büyük bir skandaldır.

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“Sayın dünya liderim, değerli büyük adam!.. Lütfen yakın çevrenizde bulunup da sizi bilerek veya bilmeyerek kandırmaya kalkışan kim varsa hesap sorun. Bir daha da, şu son olayda olduğu gibi böyle zor durumlara düşmeyin! Böyle yapmakla seçimde partinize oy veren milyonlarca insanı da kandırmış oluyorsunuz. Sizin adınıza biraz ayıp oluyor yani!”

Büyük liderimizin bu çağrıyı dikkate almayacağını bildiğim halde sadece insancıl amaçla yapıyorum.

Ötesini kendi düşünsün!