İşte, istismarcı şeyhin tam ifadesi: Dede şefkatiyle öpmüş!

Türkiye günlerdir gerçek ismi “Eyyüp Fatih Şağban” olan Şeyh Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmesini konuşuyor.

Tutuklanan Nurullah'a “çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı ve hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamenin kabulü ile gizlilik kararı kalktı ve Nurullah'ın ifadeleri gün yüzüne çıktı. Bütün ayrıntıları ile ilk kez bugün SÖZCÜ'de yayınlanan ifade tutanakları, Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin nasıl ekonomik ve dinsel çıkar örgütüne dönüştüklerini ortaya koyuyor.

DEDE ŞEFKATİ!

Fatih Nurullah'ın ilk ifadesi 28 Ağustos'ta Akyazı Jandarma Komutanlığı'nda alındı. Nurullah, emekli olduğunu ve 8 bin TL gelirinin bulunduğunu vurguluyor. Bu geliriyle Sakarya Kuzuluk'taki villayı nasıl alabildiğini açıklamıyor.

İki yıldır müritleriyle birlikte bu villada yaşıyor.

Müritleri ona gönüllü hizmet ediyor.

İfadesinde, istismar ettiği Y.'nin dedesi ve babaannesinin iki yıldır villasında hizmetli olarak çalıştığını kaydediyor.

Y.'nin babası F.A.'nın geçen şubat ayında villanın tesisat işi için Sakarya'ya geldiğini ve ailesini beraberinde getirdiğini belirtiyor. Çocuğa dede şefkati ile yaklaştığını savunarak şöyle devam ediyor:

“F.A., eşi E. ve kızları Y. yanıma gelirler, el öperlerdi. Çocuğun yaşı küçük olduğu için yanağından öpmüşümdür. Bu öpüş örf ve adet içerisinde dede şefkati ile yapılmıştır. Hiçbir zaman taciz ve sarkıntılık yaşanmamıştır.”

KUMPASMIŞ

Nurullah, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde ise villada bulundukları sürede anne E.A.'nın yemek ve çay pişirdiğini, kızı Y.'nin hazırlanan çayları kendisine getirdiğini anlatıyor. Baştan sona kölelik düzeni…

Nurullah, “Bulunduğum üst kata yemek- içecek getirdiği olmuştur ama yanında annesi veya kardeşleri bulunurdu. Nadiren yanıma tek başına geldiği olmuştur. Y. ve kardeşleri örf ve gelenek gereği elimi öpmüşlerdir. Benim de sevgi çerçevesinde onları yanağından öpmüşlüğüm vardır” diyor.

Savcılıkta Nurullah'a, istismarı kabul ettiğine dair telefon kayıtları dinletildi.

Kayıtları inkar etmiyor.

Ancak baba F.A. tarafından yönlendirildiğini savunarak, şöyle diyor:

“(Bu kayıtlarda) Baba F.A.'nın ‘Dudağından öptün öyle mi?' dediği, benim ‘He öyle' dediğim olay, aslında Y.'nin elini öperken bana sarılmasından ibarettir. Bunun ötesinde bir şey olmamıştır. Bu konuşmalarda yönlendirme vardır. Beni zora sokarak lafı buraya getirmiştir. Cümleler ilk duyulduğunda yanlış anlaşılsa da F.A. ile aramızda eskiye dayalı manevi geçmişimizden dolayı onu yatıştırmak üzere kurulmuş cümlelerdir. Kızlarını kullanarak, aralarında kararlaştırdığı 70 bin TL'yi benden almak amaçlı kumpas kurmuşlardır. Bu parayı ödemediğim için bu hadiseler olmuştur. Daha önce benden hiç para istememişlerdir.”

Nurullah, taciz ve tecavüz iddiasının küçük Y.'ye öğretildiğini savunarak, “O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür” diyor.

“Neden komplo kursunlar?” sorusuna karşılık Nurullah'ın verdiği yanıt, şeyhlerin kurduğu saltanatı apaçık kanıtlıyor.

Nurullah, şöyle konuşuyor:

“Bu aile Kuzuluk'taki dergahımıza dönme beklentisi içerisindeydi. Onun yerine almış olduğumuz ailenin istikrarlı şekilde devam ettiğini duyunca ümitleri kesildi. Maddi sıkıntılarından dolayı bu kumpası kurmuş olabilirler.”

Bu ifade gösteriyor ki Nurullah'ın hizmetini gönüllü şekilde görmek için onlarca aile sırada bekliyor. Biri ayrılsa 10'u geliyor.

BABAYA İFTİRA

Nurullah ifadesinde, “Baba F.A.'nın kızı Y.'yi dört sene önce taciz ettiği yönünde bir duyum aldım” iddiasını dile getiriyor.

“Duyumun” kaynağı, tarikatın Sungurlu'daki kadın lideri…

Avukatı Burak Yılmaz, daha da ileri giderek, “Psikolojik sorun varsa bu durumdan kaynaklanmaktadır” diyor.

Ne hikmetse Nurullah, baba F.A. ve ailesinden şikayetçi olmuyor!

Zorba imam sendikadan atıldı

SÖZCÜ'de, 13 Eylül günü “Zorbalığa Methiye” başlıklı yazımda Şanlıurfa'da üzerine kuma getirildiği için boşanmaya karar veren sekiz çocuk annesi ve 53 yaşındaki Methiye K.'nin intiharını yazmıştım. Ve Methiye'nin eşi olan emekli imam Mehmet Emin K.'nin Diyanet-Sen Şanlıurfa Başkan Yardımcısı olduğunu açıklamıştım.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, beni arayarak yazımdan bir gün sonra Mehmet Emin K.'nin sendikadan istifa ettirildiğini söyledi. Güldemir, “İddiaların doğru olduğunu tespit ettik ve istifasını istedik. Bizimle ilgisi kalmamıştır” dedi. Diyanet-Sen'i kutluyorum.