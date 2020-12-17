Tokluk kuyruğu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, geçen gün TBMM'de bütçe üzerine konuşurken, sözü yoksulluğa getirdi ve şöyle dedi:

“Millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor.”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “O zaman aç değil demek!” diye laf attı.

Tin, ensesi kalın milletvekillerinden…

18 yaşında iş hayatına atıldı.

Denizli'de, muhafazakar patronların kurduğu MÜSİAD'ın şube başkanı oldu.

2015'ten beri milletvekilliği yapıyor.

Dünyayı tanıyor.

TBMM Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun üyesi olduğu için en azından Senegal'i görmüşlüğü var.

İhtimal, Senegal'deki yaşam koşullarına bakarak “Midesine kuru ekmek girenler, aç sayılmaz” diye düşünüyor.

Tin'in mantığına göre…

Hiç değilse, önünde sonsuz bir hürriyetle kuyruğa girebildiğimiz ucuz ekmek büfelerimiz var.

Senegal'de bu bile olmayabilir.

HALK EKMEK KUYRUKLARI

Şu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek (İHE) büfeleri önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor.

İHE Genel Müdürü Özgen Nama'ya göre 350 mahalledeki 530 büfede geçen eylül ayında 20.754.775 ekmek satıldı.

Ekim ayında bu rakam, 24.945.406'ya çıktı.

Kasımda 27.907.236'ya yükseldi.

Bu tablo gösteriyor ki…

İHE büfelerinde eylüle göre 7.2 milyon daha fazla ekmek satıldı.

Neden mi?

Çünkü fırınlarda ekmek fiyatı 2 TL'ye çıkarken, İHE'ler 250 gramlık ekmeği 1 TL'ye satıyor. Fiyat farkından ötürü beş yıldır günde 800-900 bin ekmek üreten İHE, ekimden itibaren kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardı.

Üç fabrikası tam kapasite çalışıyor.

Özgen Nama, anlatıyor:

“Neden mi kuyruklar var? Çünkü toplum ciddi bir yoksullukla cebelleşiyor. Zaten bu kuyruklar en yoksul mahallelerimizde oluyor?”

Mesela Alibeyköy, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Ümraniye ve Pendik'te…

Seçimde AK Parti'ye tulum çıkan mahallelerde…

Nama, gün sonunda ellerinde ekmek kalmadığını, büfe sayısını arttırmak istediklerini ve bu gerçekleşirse 2-2.5 milyon ekmek satabileceklerini ifade ediyor.

İHE ayrıca, her gün 17.406 aileye ücretsiz üç ekmek veriyor.

Bebeği olan 13.640 aileye bebe bisküvisi…

Fakat İBB'nin yeni İHE büfeleri açma arzusu belediye meclisinde geri çevrildi.

Başkentte vaziyet farklı mı?

Ankara'da Halk Ekmek'e ait 410 büfe, yedi satış noktası ve üç market bulunuyor.

2019'da aralık ayının ilk 15 gününde 7.106.103.158 ekmek satılırken…

Bu yıl 8.085.013'e çıktı.

Aradaki fark yaklaşık 1 milyon!

KURU EKMEĞİN FİYATI

İstanbul'un kalburüstü fırıncıları bile “Vatandaşların alım gücü azaldı” diye konuşuyor.

Fırıncılar ne yapsın?

Elli kiloluk beyaz unun çuvalı 98 TL'den 135'e yükseldi.

Bir paket maya 30-35 TL'den 70-75 TL'ye…

Bir koli yumurta 9 TL'den 23 TL'ye…

18 litrelik sıvı yağ 121 TL'den 220 TL'ye tırmandı.

Poşet bile dolar kuruna endeksli.

Kilosu 2.6 dolar.

Gel de ekmeğe zam yapma!

Fırın tezgahında ve bakkal rafında bayatlayan ekmekler bir gün sonra vatandaşa 75 kuruşa, 1 TL'ye, 1.25 TL'ye satılıyor.

Kuru ekmek bile bedava değil.

KEYİF ÇAYI

Malatya'da, AK Partili esnaf odası başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Eve ekmek götüremiyoruz” diye feveran etmesi, MHP'lilerin ‘Askıda Ekmek' kampanyası başlatması ve İstanbul'daki İHE büfelerinin önündeki ucuz ekmek kuyrukları bile iktidar partisinin gözündeki perdeyi kaldırmaya yetmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekmek isyanına “Bu bana çok abartılı geldi” diye karşılık verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan çıktı” dedi.

Şahin Tin de midesine kuru ekmek girenlerin aç sayılmayacağını söyledi.

Haksız mı?

Devletin meydanlarda tanzim satış tezgahları kurarak, kiloyla domates ve çarliston biber, taneyle elma satması nasıl ‘varlık kuyruğu' ise…

Halk Ekmek büfeleri önünde uzadıkça uzayan da tokluk kuyruğudur.

Yokluk değil, bereket kuyruğudur.

Alın, bir keyif çay için.

Fidan için yol temizliği

Son yazımda, eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel isteğiyle Yargıtay'a atandığını, bir dosya kapağı bile dosya aralamadan, adeta indi bindi yaparak, Anayasa Mahkemesi'ne aday olduğunu anlatmıştım.

Fidan'ın ilk üçe girmesi için Yargıtay üyelerine oy vermeleri ve adayların çekilmesi yönünde baskı yapıldığını yazmıştım.

Nitekim, böyle oldu.

Üç güçlü adaydan İsa Çelik, Şaban Kazdal ve Yusuf Kuzu çekildi.

Nevzat Karababa ve Mikail Özdemir aday olmayacağını açıkladı.

Son bir müdahale daha olmazsa Yargıtay'da bugünkü AYM seçimlerinde Fidan dahil olmak üzere beş aday yarışacak. İktidar yanlıları ile Hak-Yol olmak üzere tarikat ve cemaat bağlılarının Fidan'ı destekleyeceği belirtiliyor.

Kimi muhafazakar üyelerin baskıya tepki olarak, adaylardan Mustafa Erol ve Nazmiye Kuşçuoğlu'na yönelebileceği, kimi milliyetçiler ve sosyal demokratların ise Nevzat Özsoy'a oy vereceği kaydediliyor.