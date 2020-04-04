Sağlık Bakanı güven veriyor

Coronavirüs korkulu rüyamız olmaya devam ediyor. Türkiye el birliğiyle bu belayı defetmek için mücadele ediyor.

Hükümet düzeyinden tutun da illerde Valiliklere belediyelere köylerde muhtarlıklara kadar virüsle mücadelede topyekun bir savaş hali var.

Çünkü bu savaşın sonunda var olmak ya da yok olmak var.

Bu arada bu mücadele sırasında bazı kurumlar ve kişileri de daha yakından tanıma şansına sahip oluyoruz.

Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca…

Coronavirüs mücadelesi başladığından bu yana hem ipleri elinden tutup, birimleri koordine ederek zor bir görevi sürdürüyor hem de hükümetin ekrandaki yüzü oldu.

Bana kalırsa süreci gayet başarılı götürüyor.

İnsanlara güven veriyor.

Her gün TV'ye çıkıp bilgilendirmelerde bulunuyor.

Bunları yaparken son derece sakin olması, gazetecilerin sorularına ayrıntılı bir şekilde cevap vermesi ve babacan tavırları çok olumlu.

Zaten geçenlerde yapılan bir ankete göre de Coronavirüs mücadelesinde en başarılı ve güvenilir isim olarak seçilmiş…

Coronavirüs ile mücadelede ne kadar başarılı olduğumuzu ve süreci ne kadar sağlıklı götürdüğümüzü aslında önümüzdeki günlerdeki vaka sayıları tayin edecek.

Ama şu ana kadar Sağlık Bakanı Koca'nın olumlu bir performans çizdiğini söyleyebiliriz.

Elbette ki bazı aksaklıklar, eksiklikler, şikayetler var ama bunlardan sadece bir Bakanı sorumlu tutmak doğru olmaz.

Biz önce kendi üzerimize düşeni yapalım…

Evde kalalım…

HAMİLELER VE DOKTORLAR BU DÖNEMDE DAHA DİKKATLİ OLMALI

Koronavirüs salgını geride çok sayıda gözü yaşlı insanlar bırakarak yayılımını sürdürürken yarın sıranın kime geleceği bilinmiyor. Bu arada salgında ölenlerin arasında yer alan bazı hikayeler yaşanılan acının katlanmasına neden oluyor.

Bu hikayelerden birisini de Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 8 aylık hamile Betül Aydın'la yaşadık. Kocasıyla birlikte testleri pozitif çıkan anne yaşamını yitirirken, bebeği ise kuvöze alınmıştı. Ancak minik bebek de hayata tutunmayı başaramadı ve annesinin yanına defnedildi.

Benim burada dikkatimi çeken nokta 8 aylık hamile annenin, hamilelik süresince yapılan kontrollerinde bu durum daha önceden saptanamamış olmasıydı. Oysa bu annenin kontrollerinde testleri daha önce yapılsa ve tehlike saptansa belki hem kendisi hem de bebeği hayatta olacaktı.

Bu durum gösteriyor ki hamile anne adayları, Koronavirüs tehlikesine karşı özel bir dikkat içinde olmalılar. Doktorlar da hamile hastalarını sadece kadın ve çocuk sağlığı açısından değil, Koronaviris riski açısından da daha sıkı gözetim altında tutmalılar.

Buradan tüm anne adaylarına “Aman dikkat edin” diyorum, tüm doktorlarımızdan da hamilelere karşı daha hassas, daha bir özenli olmalarını diliyorum.

Çünkü burada söz konusu olan bir can değil, iki can!..

EKMEKLER HALA POŞETE GİRMEDİ

Coronavirüs salgınında ülke olarak en tehlikeli günleri yaşadığımızı uzmanlar söylüyor.

Bundan sonraki günler salgının zirve yapacağı ve çok daha dikkatli olmamız gereken günler, haftalar.

Fakat bu mücadelede birçok hijyen kuralına uyarken Adana’da hala birçok fırında, bakkalların ekmeklerin poşetlenmeden satıldığını görmekteyiz.

Özellikle pide kültürünün yaygın olduğu Adana’da ellerinde uzun pideleri saçarak insanların girip çıktığını, sokaklarda gezdiğini görüyoruz.

Sonra bu ekmekler yolların sokakların her türlü tozuna pisine, çevrede dolaşan belki de Coronalı olabilecek insanlardan saçılan mikroplara maruz kalıyorlar.

Neymiş efendim, pide sıcak olmalıymış.

Pidenin sıcak olması senin sağlığından daha mı önemli.

Vatandaş bunu anlamıyorsa yetkililer bunu fırınlara bakkallara anlatmalı ve şu açıkta ekmek satılma işlemi sona erdirilmeli.

Pideler de soğutulduktan sonra poşetlenerek insanlara sunulmalı.

Elbetteki burada ekmekleri poşetleyecek insanların da her türlü sağlık önlemini almış olması gerekiyor.

Bazı yiyecek malzemesi satan yerlerde görüyoruz; güya adam hijyene uyuyor, eldiveni takmış iyi güzel de ekmeği, pastayı, böreği eldicenlere veriyor; parayı eldivenlere alıyor, üzrini aynı eldicenle veriyor, yerleri süpürürken süpürgeyi aynı eldivenle tutuyor, sonra da gelip bize aynı eldivenle gıda maddesi satıyor.

İşte bu olmaz.

Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, belediye zabıtası bu işe el atmalı.

yiyecek satan pastaneler, unlu mamul dükkanları, fırınlar denetlenmeli.

Bu hassas günlerde açıkta ekmek satılması inanılır gibi değil.

Yetkilileri buradan uyarıyor, önlem almaya davet ediyorum.