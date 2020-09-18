Cumhuriyet Halk Partisi

Değerli Okurlar; şu dönem gündemi meşgul eden CHP'nin içindeki dalgalanmanın kimseye bir faydası yoktur. Bilakis zararı vardır. Hele ki bu “parti içinde yenemedikleri Kaftancıoğlu'nu, ATATÜRK üzerinden başlayan bu tartışmayla saf dışı bırakmak istiyorlar” düşüncesi ise konunun ciddiyetini tam kavrayamamış, CHP'nin nasıl bir parti olduğunu ise hiç anlayamamış insanların sığ düşüncelerinden başka bir şey değildir.

Öncelikle herkes fikir ve düşüncelerinde özgürdür. Sayın Kaftancıoğlu da hürdür. İstediğini düşünebilir, dile getirebilir, kimse de ona bu yüzden ters bir şey söyleyemez. ANCAK, bu söylemler sınırlarını aşıp, niye böyle dedi diye çıkan eleştirilere “Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı” gibi bir üslupla tweet atarak kamuoyuna açıklama yapılıyorsa, o zaman anlarız ki hanımefendi, savunduğu ilkelerle örtüşmeyen bir yerdedir ve burası bana uymuyor demek yerine benim istediğim anlayış buraya hakim olacak aşamasına gelmiştir. O zaman da, Sayın Kılıçdaroğlu'na dönüp “HAYIRDIR?” demek de bizim görevimiz olur.

Sayın Kılıçdaroğlu, buradaki sorun Canan Kaftancıoğlu değildir. Sorun, parti içindeki ayrışmanın artık “kol kırılır yen içinde kalır” boyutundan olabildiğince uzaklaşmış ve gün ışığına çıkmış olmasıdır. O kadar ki, partinin geleneklerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı yüksek sesle söylenir hale gelmiştir! Ve anlaşılan o ki, içinizde partiyi ilkelerinden uzaklaştırma çabasında olan yeni bir ekip oluşmuş. Bu doğru mu? Maalesef bu ve bunun gibi tüm soruların muhatabı sizsiniz. Çünkü siz CHP'nin Genel Başkanısınız. ATATÜRK isminin kullanılmasının dahi tartışmaya açılmasına nasıl müsaade edersiniz? Ve size, Sayın Davutoğlu'yla birlikte gerçekleştirdiğiniz basın toplantısında, bu konu sorulduğunda verdiğiniz cevap çok üzücü. “Türkiye’de milyonlarca çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun çok öne çıkarmasını anlamış değilim”!!!

Genel Başkan'a soruyorum, CHP kuruluş ilkelerinden kopartılarak başka bir yapı mı kurulmak isteniyor??

Beyler, ATATÜRK'ün adı bu partinin kurucusu olarak geçtiği için oy veren kaç milyon insan var siz farkında mısınız? Yani size, ona, buna verilmiyor oy. Belediye seçimlerini de kazanmış olan sizin yönetiminiz değildir. Millet ittifakı ve adaylarıdır.

Bizler saygımızı yitirmeyelim, CHP geleneğine yakışmayan üsluplar takınmayalım dedikçe sizler treni raydan çıkarmaya başladınız. Oy kaybediyoruz, hakiki CHP'liler tek tek istifa ediyor. Bir “10 Aralık Hareketi” furyasıdır geziyor ortada. Neymiş Kemalist düşünce tartışılabilirmiş, bu CHP ile olmazmış. Fikirleri, partiyle uyuşmayan bir sürü isim etrafta gezer oldu. Artık parti içi, dışı konuşmalar aldı başını gidiyor. Bunlara Genel Başkan'ı olduğunuz partinin ilkelerine sadık kalarak cevap vermelisiniz.

Şu son senelere kadar CHP yönetimlerini eleştirdiğimiz çok zamanlar oldu ama hiçbir zaman sorun, kuruluş ilkeleri ile uyuşup uyuşmadıkları olmamıştı.

Sayın Kılıçdaroğlu, Fatih Sultan Mehmet'in 13 yaşındayken babası II. Murat'a yazdığı mektubu bilirsiniz. “Eğer padişah siz iseniz, bu müşkil vaziyette devletinizin başında olmanız icab eder. Yok eğer padişah biz isek, size emrediyorum, hemen ordunun başına geçiniz!” CHP seçmeni de size bunun bir benzerini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki; ‘Her kim ki partiyi farklı bir sosyal yapı içine sokmayı düşünüyorsa duruma el koyun, ya da yapamıyorsanız istifa edin. O zaman kimse size bir şey demez.'

SON SÖZ: GİTMEK GEREKİR BAZEN, FAZLA YORMADAN, DAHA ÇOK BIKTIRMADAN. EĞER VAKTİYSE; ARDINA BİLE DÖNÜP BAKMADAN. Can YÜCEL