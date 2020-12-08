Asgari ücret tiyatrosu başladı!

2021 yılındaki asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. Neyin ne kadar olacağı zaten belli… Toplantılar ülke gerçeğini değiştirir mi?

Normal şartlarda kimsenin fazla ilgilenmeyeceği “asgari” dedikleri çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücretti kendisi…

Vasıfsız da olsan daha düşüğü olamazdı… Öylesi… Zira asgari ücretin de yarısını ödeyip adına “kısa çalışma ödeneği” denildi. Asgarinin tabanı da delindi! İş saçma sapan bir hale geldi.

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Avrupa ülkelerinden örneklere bakarsak, Belçika'da hemen hemen kimse çalışmıyor asgari ücretle… İspanya'da çalışanların sadece yüzde 1'i, Çekya'da ise yüzde 2'si verilen bu en düşük maaşı alıyor.

Ya Türkiye'de? Bilinmiyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamıyor. En son açıklanan resmi veriler 2014 yılına ait! Sonrasında SGK'nın asgari ücretli sayısını açıklamasını yasakladılar!

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Güncellemeye mi utanıyorlar yoksa güncellemek için çorba parası mı istiyorlar? Muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri bile yanıtlanmaya değer bulunmuyor! Görevi değil mi? Görevi ama kim hesap soracak ki?

Peki, en son neydi? 2014 verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı işçilerin yüzde 40'ından fazlası asgari ücretle çalışıyordu. Belli ki çalışan nüfusun yarısını geçti…

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İyi de bu duruma gelene kadar ne yapıldı? Ücretler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor haliyle…

CHP'nin ücret önerisi 3.100 lira… Konfederasyonların istediği 3.800 lira… Olmayacak dua… Çok ayıp ediyorsunuz! Ufak hesaplar mı yapıyorsunuz? Fazla artırsalar kanal açmayacaklar. Peki, Katarlıları hiç mi düşünmüyorsunuz? O kadar arsa aldılar.

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Ülkeyi öyle bir hale soktular ki tam bir cendere… Bu işin bir de işveren cephesi var. Asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti demektir. Maalesef bu durumda gelirlerini artıramıyorsan işçi çıkartmak elzemdir.

Suriyeli ve diğer mülteciler bu işe bayılacak. Çalışıp işverene prim ve vergi yükü getirmeyen bu “kardeşlerimiz” 2.000 liraya kapanın elinde kalacak. Geç kalmayın yakında karaborsa olacak!

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Ne olacağını size söyleyeyim. Önce düşük bir ücrette karar kılınacak. Her nasılsa bu durum Cumhurbaşkanı'nın kulağına gidecek. Herkesten çok o isyan edecek.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla asgari ücrete ek zam yapılmasına karar verildi denilecek. Yaklaşık 100 lira ilave edilecek. Geçen yıl öyle olmuştu da, aklıma geldi…

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Kara cuma, efsane cuma, şahane hafta sonu, muhteşem gece, kar yağdı böyle oldu kampanyaları… Millet indirim görünce nasıl balıklama atlıyorsa bu da aynısı… En azından mantığı…

Tam bir halk adamı… Jest yapmanın kitabını yazdı. Beni ikna etti! Parti kursun oy verelim. Onunla yüz sene, bin sene durabilirim. Diğerlerini bilmem ama AKP'yi iki gözüm kapalı anlatabilirim.