Asgari ücretli sayısı devlet sırrı!

Aramızda binlerce nankör var! Verilen asgari ücreti beğenmiyorlar. Halbuki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı “asgari ücretin satın alma gücü birçok Avrupa ülkesinden daha iyi” olduğunu söyledi. Sahi bugüne kadar Avrupa'dan Türkiye'ye çalışıp para kazanmak için gelen kaç kişi?

★★★

Sosyal hizmetler, aile, çalışma… Üçü bir arada… Yanlış hesaplayacak hali yok ya… Nankörlük yapma! Neler neler yapılır o parayla…

Tam 32 kere Avrasya Tüneli'nden geçip, geri dönebilirsiniz. Bu yıl şubat ayı 29 gün çekiyor, tam 3 günün parası da cebinizde kalıyor. Tabii martta geçerseniz kalan 1 günlük ücret ile idare edeceksiniz.

★★★

Halbuki Erdoğan, asgari ücrete “jest” yapılacak sözü de vermişti. Meğer hepsi içine dahil edilmemiş mi? Sonrasında söyledi! Cebinden mi verecekti? Peki, nedir işin gerçeği?

2019 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverene 150 lira veriliyordu. Bu yıl işveren payı 75 liraya düşürüldü. Kalan 75 lira da asgari ücretliye jest oldu!

★★★

“2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret kaç liraydı biliyor musunuz? 184 lira…” demişti. Tamam da o yıl, o parayla 8 adet çeyrek altın alabiliyordu asgari ücretli…

Bugün 5 çeyrek altın alınamıyor! Hem de bahsettiği yılda Türkiye büyük bir kriz yaşamıştı. Bir de oradan hesaplasaydı! Niye uğraşsın, zaten ne dese alkışlayacaklardı!

★★★

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öyle hızlı çalışıyor ki, en son açıklanan resmi veriler 2014 yılına ait! Sonrasında SGK'nın asgari ücretli sayısını açıklamasını yasakladılar!

2014 verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı işçilerin yüzde 40'ından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Güncellemeye mi utanıyor yoksa güncellemek için daha fazla para mı istiyor?

Muhalefet partilerinin

bu konudaki soru önergeleri bile yanıtlanmaya değer bulunmuyor!

★★★

Bu işsizlik ve kriz ortamında tahminen çalışanların yarısı asgari ücrete talim ediyordur. Yüzde 50'ye denk gelir. Bunu açıklamak için de ülkeyi ne kadar kötü yönettiklerini kabul etmeleri gerekir.

Asgari dedikleri çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücrettir. Vasıfsız da olsan daha düşüğü olmaz.

★★★

Avrupa ülkelerinden örnek göstereceklerse, Belçika'da hemen hemen kimse çalışmıyor asgari ücretle… İspanya'da çalışanların sadece yüzde 1'i, Çekya'da ise yüzde 2’si verilen bu en düşük maaşı alıyor.

Çalışan değil, bildiğin köle arıyorlar. Bedavaya yakına çok çalışacak, izin yapmayacak, aç yaşayacak insanlara bakıyorlar. Boşuna mı Suriyelileri ülkeye doldurdular? Belli ki yetmedi yenilerini davet ediyorlar!