Elektrikte mübarek 3 aylara girdik!

Ülke yönetimi dediğin böyle olur! Müthiş yönetip tüm dünyayı kıskandırıyorlar. Hazır zirvedeyken bence artık bırakmalılar.

Yetkililer elektriğe tam 3 ay boyunca zam yapmayacaklarını açıkladılar! Tabii kimse Türkiye'den böyle bir hamle beklemiyordu. Virüs bile abandone oldu!

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Amerika, Avrupa, Japonya… Vatandaşları için açtıkları yüz milyarlarca dolarlık paketler anlamsız kaldı. Dünyaya ders verdik. Örnek teşkil ettik.

Herkes akıllı olacak! Ya bizim gibi kendi OHAL'lerini ilan edip konut alımlarında peşinatı yüzde 10'a indirip, uçak biletlerinde vergiyi kısmak gibi radikal kararlar alacaklar. Ya da telef olacaklar…

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Vatandaşı için tek ekonomik tedbiri zam yapmamaktan ibaret ülke, Türkiye… O da 3 ay süresince… Mübarek üç aylara esas şimdi girdik desenize…

“Zam yapmıyoruz” diye açıklama mı yapılır? “Hadi yine iyisiniz köftehorlar” deyip bildiğin dalga geçiyorlar. “Üç ay sonra görüşürüz” demeyi de ihmal etmiyorlar.

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Vallahi kullarınızı mahcup ettiniz… Bu kutlu haberi alıştıra alıştıra verseydiniz. Duygulandım, gözlerim buğulandı, akan yaşları tutamıyorum… Kutlamak için birisine sarılmak istiyorum ama korona olurum diye korkuyorum!

Vatandaşın İktidardan beklentisi ne kadar dibe vurmuşsa artık! Adamlar buna bile insanların sevineceğini inanıp, utanmadan “Sadaka veriyoruz” kıvamında açıklama yapıyorlar. Sevinmemizi bekliyorlar.

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Durumu anlamadılar galiba…

Millet ücretsiz izinlere çıkartılıyor. Maaşsız ayı geçirmek zorundalar… Vatandaş elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet gibi sabit ödemelerinin ötelenmesini beklerken, çıkıp “Hadi iyisiniz zam yapmayacağız” diyorlar!

Evden çıkamıyorken ne yapacaklar? Elektrik zammından sonra mum ışığı, doğalgaz zammından sonra battaniye… Çözümün varsa söyle!

Ekonomide değişim sürecindeyiz dedikleri bu herhalde! Ne hale geldi ülke? Elektriğe zam yapmamak bile lükse girdi. O derece…

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Bırakın zammı? İndirim yapılmalı! Hem de öyle böyle değil çok ciddi oranda olmalı.

Ülkede elektriğin yüzde 80'den fazlası petrol ve doğalgazdan üretiliyor. Petrol fiyatları 70 dolardan 25 dolara düştü.

Nitekim doğalgaz fiyatları da kasım ayının yarısı… Kömür fiyatları bile çakıldı! Enerjide fiyatlar 1990 yılı öncesine döndü. Neyin zammı?

Ayıptır! Esasen elektriği halen bu fiyatlarda tutmak gizliden zam yapmaktır. Aynı fiyattan satmayı lütuf olarak görmek pişkinliğin uç noktasıdır!

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Sanki garanti aldılar da zammı ötelediler. Salgın 3 ay mı sürecek? Sonrasında her şey güllük gülistanlık mı olacak? Türkiye ekonomisi mi coşacak? Piyango mu çıkacak?

Geliri olmayan insanlar birikmiş borçlarını nasıl ödeyecek? Ders olsun herkese… Ülke böyle yönetildikçe, salgın geçse bile yine belimizi doğrultamayız milletçe…