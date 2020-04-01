IBAN ve dua ile…

Millet şu zor günleri atlatmak için tam devletinden para istiyordu ki, devlet uyanıklık yaptı. Önce davrandı. Yaklaşık 5 saatlik kabine toplantısından vatandaşın destek olması kararı çıktı!

Birçok ülkeden iyi durumdayız ve yardım gönderiyoruz diyen Erdoğan “Ulusa Sesleniş” konuşmasını halktan para ve dua isteyerek bitirdi.

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Bağış için İtalya'ya gemi, İspanya'ya uçak bize IBAN numarası gönderdi.

Durumu olmayanların en azından “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına SMS ile 10 lira katkıda bulunmalarını istedi!

Vatandaşında ciddi ciddi para var sanıyor sanırım! Devlete yardım etmek istesem neden SMS atayım? Gider 3 litre benzin alırım, vergiyle 10 lira kazandırırım!

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Yardım ettiğimiz garibanlar için Avrupa Birliği 870 milyar Euro'luk tahvil alımı öngören bir programı onayladı. İspanya 200 milyar Euro'luk, İtalya'da 25 milyar Euro'luk ek paketler açıkladı.

Biz ne yaptık? Öğrenciye 8 gigabayt ve sağlık çalışanına 100 gigabayt bedava internet tanımladık! Dünyayı yine kendimize hayran bıraktık!

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Amerika kalkıyor; “Halka para dağıtacağız” açıklaması yapıyor. Almanya çıkıyor; “Parayı dert etmeyin, evlerinizi terk etmeyin” diye bas bas bağırıyor. İngiltere, Fransa, Kanada… “Herkesin maaşını devlet verecek” güvencesi veriyor.

Hepsinin kıskandığı ülke Türkiye; ramazan ayının sonunda verilen fitre ve zekâtın zamanına da güncelleme yapıp önceden verilmesini istiyor!

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Devletin vatandaşına bu zor zamanlarda para vermesi gerekirken, ülkenin yüzde 80'i işsiz evlerinde oturuyorken, onlardan yardım istemesi doğru mu? Bu işte bir terslik yok mu? Ekonomik olarak uçacağımız söyleniyordu fakat rüzgarın yönünü hesaplayamadık, salgın da vurunca ekonomik olarak çakıldık!

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Hani sabır ve dua ile aşacaktık bu günleri? Belli ki sabır kalmadı, dua kabul olmadı! İş para bulmaya kaldı.

Vergileri ve ihtiyat akçesini yiyip kasayı boşalttın. Milletin de ümüğünü sıktın. Peki, nereden bulacaksın? Mecburen basacaksın. Dün itibarıyla resmen “para basmaya” başladılar. Bakalım nereye, kime harcayacaklar?

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Haliyle kıt kaynaklarınızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcar, dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık cami açar, gidip de Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek pay ödemesi yaparsanız, kendi vatandaşınızı böyle ortada bırakırsınız!

Hani bilgisayar kilitlenince bütün düğmelere aynı anda basarsınız ya… Çare kalmayınca çıkış yolu bulamadı, belli ki şahsım onu denedi… Oysa başkanlık sistemini kapatıp parlamentoyu açsa düzelirdi belki!