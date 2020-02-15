Kazığın şahikası Zafer Havalimanı!

Yıl 2044… Cumhurbaşkanı Erdoğan 90 yaşında… Kendisi kutlamalara katılır mı acaba? Konuşması bile hazır aslında… Sahi neyin kutlamasını yapacağımızı anlatamadım daha…

Hani her daim konuşmalarında; “Cebimizden 5 kuruş çıkmıyor” dediği yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler var ya…

İşte onlardan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na verilen yolcu garantisinin bitiş tarihi 2044 yılı Şubat ayında… Onu kutlayacağız aramızda…

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Öncelikle Zafer Havalimanı'nın fizibilitesini yapan, bu kadar kişi kullanır diye hesaplayan arkadaşların elinin ayarını seveyim. Gözlerinin izanını öpeyim.

Nasıl böyle bir hesap yapmışlar canı gönülden her birini tek tek tebrik edeyim. Şimdiden hiçbirine hakkımı helal etmediğimi de söyleyeyim.

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Güzel kardeşim, Kütahya'da bir ilkokula gitseler, öğrencilere; “Çocuklar buraya uçak indireceğiz, vuvvv… Peki, sizce kaç kişiden hesap etmeliyiz?” diye sorsalar… Onlar bile daha mantıklı hesaplarlar.

Oysa hesaplayan uzmanlar bu yıl Zafer Havalimanı'nı kullanacak yolcu sayısını 1 milyon 279 bin 352 kişi olarak hesaplamışlar.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Ocak 2020'de hizmet verilen yolcu sayısı 5 bin 656'da kaldı. Belli ki 2020 yılı boyunca kullanan sayısı ancak 70 bin kişiyi bulacak!

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Açılışında Kütahya-Afyon-Uşak Havalimanı olarak tanıtılan projenin yatırım bedeli 50 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

İtalyan UniCredit Bank, Zafer Havalimanı için 18 yıl vadeli 49 milyon Euro tutarında kredi sağladı.

Kefili devlet olunca göster projeyi al krediyi… Devlet sana, sen kredi taksitine, artan da cebe… Sonra devlet, banka, yapan, yaptıran hepsi birden millete…

Zafer Havalimanı için yapan şirkete toplamda 205 milyon 281 bin 118 Euro garanti yolcu parası ödenecek.

Bakın Erdoğan burada haklı… Yapanlar ceplerinden 5 kuruş çıkmadan milyonlarca Euro kazanacak!

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Havalimanına sadece İstanbul'dan Türk Hava Yolları haftada 3 gün zoraki sefer yapıyor. Bilet fiyatlarına baktım 99 lira… Yalnız işin aceleyse hiç uçağa bulaşma!

İstanbul'da yeni havalimanına gitmek 1.5 saat… Haliyle en az 2 saat önceden orada olmak gerekiyor. Etti 3.5 saat…

İstanbul Havalimanı'nda uçağın pistte sıraya girip havalanması, uçuşla beraber 1.5 saat sürer… Etti 5 saat…

Kütahya-Uçak-Afyon illeri ortak kullansın diye havalimanı Kütahya sınırları içinde dağ başına yapıldı. Üçüne de uzak. Havalimanı Kütahya'ya 45 kilometre, Afyon'a 60 kilometre, Uşak'a 100 kilometre uzaklıkta.

Hadi uçaktan indi, bavulu aldı, arabaya bindi, şehre yol kat edildi. Ona da 1.5 saat diyelim. Etti mi 6.5 saat…

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Oysa İstanbul-Kütahya arabayla 3.5 saat sürüyor. Yolda yarım saat oyalan, tost ye, ihtiyaç molası… Dört saat…

Bu kadar kazık yedikten sonra kalan 2.5 saat boyunca havalimanının yolcu hesabını yapanlara bir hayır duası edip hatırını sormak gerekiyor kanımca… Acele etmeyin, 24 yıl daha ödemesi var nasıl olsa!