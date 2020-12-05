Para yolla el-aleme vatandaşa acı reçete!

Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz” demecini okuyunca ilk başta uluslararası bir yardım kuruluşunun açıklaması sandım… “İnşallah ilk sırada Türkiye vardır” diye içimden geçirdim.

Meğer açıklamayı zaten Türkiye adına Şahsım yapmış… Ne yalan söyleyeyim bu ifade bana biraz abartı gibi geldi. Muhtemelen espri yaptı. Bu sefer güldürmedi!

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Duyan da sanacak ki, Türkiye'yi garantiye aldık, her renge boyadık, bir fıstık yeşili kaldı. Kimin hangi parasını “yardım” diye yolluyoruz? Varsa öyle bir para asgari ücret ayda 300 doların altında…

Asgari ücret alanlar bile şanslı aslında… Ayda 1178 lira ile aile geçindirenlerin olduğu bir ülkede kendi vatandaşına acı reçete… Yardım yolla el-aleme…

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Çok değil, daha geçen ay “ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışıyorlar” denilerek, ekonomik kurtuluş savaşı başlatılmıştı. Hemen arkasından şahlandık, ekonomi pik yaptı.

Çıkış yolu bulamayan Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti. Kendisini bir daha gören olmadı. Nasıl bir ülkeysek sadece bir ay içinde iki kere batıp üç kere uçtuk… Farklı duygularla biz bize yetiyorduk.

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Anladığım kadarıyla sarayın terasından bakınca ülke çok zengin görünüyor galiba… Köşkler, uçaklar, Mercedes'e binen korumalar… Sorsanız IMF'den yardım dilenen ülkeden, fakir ülkelere yardım dağıtan ülkeye… Nereden nereye?

Merkez Bankası'nın kasası eksi 48 milyar dolarda… Dış borç 430 milyar dolarda… Yaklaşık 10 milyon işsiz… Batan on binlerce işletme… Tasarruf için soğukta kombiyi açmayan insanların yaşadığı bir ülke… Nereden nereye?

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Sahi kime bütçe desteği veriyoruz? İsviçre'ye, Hollanda'ya değil herhalde… Bizden daha kötü, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi kavramlardan, demokrasi ve insan haklarından bihaber olan üçüncü dünya ülkelerine…

Para halka gider mi sanıyorsunuz? Muhtemelen yozlaşmış yöneticilerin arasında paylaştırılacak bir paradan bahsediyoruz.

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Hayallerdeki dünya liderliğini sürdürmek için kıt kaynaklarımızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcayan… Dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık camiler açan… Gidip de Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek pay ödemesi yapan… Somali'nin IMF borcunu ödeyen… Sıra kendi vatandaşına gelince sabır ve dua dileyen bir yönetim işbaşında… Artık nasıl olacaksa…

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Belli ki sabır kalmadı, dua kabul olmadı! İş para bulmaya kaldı. Borç veren çıkmadı. Ülkenin varlıkları yok pahasına Katarlılara satıldı.

Tabii ki olayın gizli kahramanı her şeyi sineye çeken kadirşinas Türk halkı… Bulmuşlar böyle kitleyi, yapmasınlar mı nereye gittiği belli olmayan yardımları? Sonuna kadar hakları!