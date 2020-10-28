Şahsım Fransa’yı boykot etti!

Ekonominin şahlanışını 1.500 lira verdiğim Dom Perignon şampanya patlatarak kutlamak üzereydim ki; televizyondan “Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın” diye bir ses duydum. Baktım AKP Genel Başkanı konuşuyor.

Kahrol Fransa… Katılırım şahsen bu boykota… Daha da içmem şampanya…

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Demek saraydan bakınca halkın bir eli yağda bir eli balda gibi görünüyor. Fransız malı da almasınlar denilebiliyor! Zaten kim alabiliyor?

Sahi bu boykotu sadece vatandaş mı uygulayacak? Yoksa saray için de geçerli mi olacak? Hermes listeye dahil mi? Bir çantaya o kadar 50 bin dolar verilmiş, dolaba mı kaldırılacak? Bahçede mi yakılacak?

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Nitekim 25+5 adet Airbus uçak alımı sözleşmesini Fransa Başkanı Macron ile birlikte imzalamıştı. Önceki gece uçaklardan biri THY'ye teslim edildi.

Bu kadar büyük konuştuğumuza göre herhalde geri verildi! Yoksa verilmedi mi?

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Millet ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken, 5 litrelik ayçiçek yağı almak için kan verirken, Euro fiyatı 9.60'ın üzerinde seyrederken, bırak Fransız malını Türk malı bile alamıyorken çok iddialı bir söylem…

Kendisinin gerçekleri ülkeye Fransız… Ülkenin gerçekleri ise farklı düzeyde… Asgari ücret 240 Euro seviyesinde… Türk Lirası'nın değeri yerlerde… Yıllardır parasızlıktan her türlü mal boykot ediliyor istese de, istemese de…

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Diğer yandan “Türk mallarını boykot edin” diye herhangi bir söylem yok Fransa'dan… Kimse de sormuyor kendisine; “Kim, ne zaman demiş bunu” diye… Fransa benzer boykot çağrısını yapmayacağını açıkladı.

Hatırlatayım ümmetten Suudiler, Türk mallarını boykot ediyorlar. Çıt yok! Acaba bizimkiler ülkeleri mi karıştırdı? Zira aramızın iyi olduğu tek ülke kalmadı. Para da bitti. Kapat git dükkanı…

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Tamam, Macron bir halt etmiş. İyi de şirketlerin suçu ne? Güvenip Türkiye'ye yatırım yapmışlar. On binlerce kişi çalıştırıp eve ekmek götürmelerini sağlıyorlar. Mallarını boykot edince, mesela Renault fabrikayı Cezayir'e taşımaya karar verirse… Eee?

Hangi ülke bu şartlarda Türkiye'ye yatırım yapsın ki? İki gün sonra boykot uygulamayacağımızın var mı garantisi?

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Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek ülke Fransa… Sanofi firmasından 1 milyon 300 bin adet sipariş kesinleşti. O aşılar da boykot edilecek mi? Süreci iyi yöneten Sağlık Bakanı bu konuya bir açıklık getirebilir mi? Ülkenin yöneticileri devlet stratejisini sen onu destekleme, bence o gitsin tarzı Survivor yarışmacısı gibi kurarsa şükredelim hâlâ karnımızın doyduğuna…

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İşin ilginci CHP elinde tuzlukla koşup basın toplantısıyla boykota destek verdi. Demek en büyük muhalefet partisine de bu iş mantıklı geldi! Nasıl yani?

Yeni kurulan Deva Partisi'nin Başkanı Ali Babacan, “çocukça işler” deyip geçti. Hakikaten üzerinde konuşulması, ciddiye alınması bile gereksizdi. Ömrü 3-5 gün bile sürmeyecek konunun üzerinde durmaya değmezdi…

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Bu arada 500 lira indirim yaptım şampanya fiyatında… 1.000 liraya almak isteyen vatan haini varsa, ulaşsın bana…