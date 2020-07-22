Sosyal medyaya “Oy moy yok” yasakları!

Vay arkadaş… Millet işsizlikten kırılıyor, ekonomi hüngür hüngür ağlıyor, “TBMM'nin, sosyal medya düzenlemesinin yasalaştırılmasının ardından tatile girmesi bekleniyor.”

Sanırsın Meclis ülkedeki fakirliğe, adaletsizliğe ve eğitim sorunlarına çare olacak düzenlemeyle sezon finali yapıyor. Önce sosyal medyayı kısıtla sonra koş denize atla!

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Zira yerel seçimleri önce sosyal medyada kaybeden bir iktidar için daha önemli bir gündem maddesi olamaz. Yok efendim Alman sistemiymiş, vay efendim Kuzey Kore, Rusya, Çin gibi gelişmiş ülkelerde uygulanıyormuş… Şirinlik olsun diye “Almanya modeli” diyenlere bakmayın. Orada da böyle bir uygulama yok!

Almanya'da kaç kişi attığı tweet sebebiyle hapis yatıyor? Trump'ın attığı tweet'lerin altındaki yorumları bir kişi bile mi okumuyor?

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Kimse kimseyi kandırmasın! Bu işin nereye gideceğini, bu kanunun neden alelacele Meclis'e getirildiğini hepimiz biliyoruz.

“Hiçbir düzenleme yok” diyenlere: Mayıs 2020 verilerine göre 415 bin internet sitesi, 140 bin link, 42 bin tweet, 12 bin 450 YouTube sayfası, 7 bin 200 Twitter hesabı, 6 bin 500 Facebook hesabı engellenmiş durumda. Demek ki internet kontrol altında… O zaman nedir bu kanunun hükmü?

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“Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak.” Bunun anlamı savcı aç diyecek, hop açılacak! Bu tür ağların en büyük özelliği veri gizliliğidir… Gizlilik nedeniyle Amerikan Başkanı ile papaz oldular. Verileri öyle “Aç” deyince açamazlar!

Mevzu da bu zaten… Kabul etmeyeceklerini biliyorlar. Kısıtlamak için bahane yaratıyorlar.

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Ne olacağını söyleyeyim; burası Türkiye… Her şeyde olduğu gibi bu da baskı unsuru olarak kullanılacak. Belli bir noktadan sonra muhalif söylem filtresi açılacak.

Bunlar istiyor ki, devlet memuru gibi sosyal medya mecralarına bir adam koysunlar. Muhalefet edenlerin tek tek hesapları kapatılsın, engellesin. Hatta yetmez daha da fazlası gelsin! Niyet okumuyorum, dünya çapındaki verileri yorumluyorum!

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Türkiye, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada… Bu, daha kötüsü yok anlamında…

Türkiye, hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109'uncu sırada… O da geçen yılın hesabıyla… Bu yıl gerçek yerimizi alırız hakkımızla…

Basın özgürlüğünde 154'üncü sırada… Kaç ülke arasında olduğunu yazmayayım dava açarlar anında…

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Hop işsizlikten kendini yaktı biri… Kaldır! Damadını devlet kurumunun başına getirdi. Kaldır! Dört yerden birden maaş alıyor partili… Kaldır!

Vakıf yurdunda çocuk istismarı… Kaldır! Şatafat, israf, rant siyaseti… Kaldır! Arap'ın aldığı Kanal İstanbul arazisi… Kaldır!

“Oy moy yok!” yazmışlar! Kimmiş onlar? Ya dislike atanlar? Söyleyin YouTube'a listesini yollasınlar!

Ama Alman sistemi? Almanya'da Diyanet İşleri var mı sahi? Yoksa kaldıralım mı bizimkini?