Tak sepeti koluna enflasyonla oyna!

Maaş hesaplamalarında açıklanan düşük enflasyon dikkate alınırken, vergi ve zamlarda yüzde 50'den aşağısı kesmiyor. İnsanlar iki ayrı Türkiye'de yaşıyor!

Yüzdeler, virgüller pek bir şey ifade etmezler. Ben size bundan 17 yıl önceki 100 liranızın bugünkü değerinin 21 lira olduğunu söyleyeyim, paranızın değerini oradan hesap edin.

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Devamlı para basıldığı, İktidarın harcaması için Hazine'ye usulsüz ödenek aktarıldığı bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar?

Merak etmeyin… Ona da dahiyane bir çözüm buldular. İstatistik Kurumu'nun rutin olarak enflasyon sepetinde yaptığı güncelleme bu yıl bir şahane!

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Enflasyon sepetinde alkollü içeceklerin ağırlığı yüzde 4.23'ten yüzde 6.06'ya çıkartıldı. Yüzde 43 oranında artırıldı.

Bu artışa bakan biri Türkiye'de alkol tüketiminin patladığını, insanların vur patlasın çal oynasın takıldığını sanacak. Öyle ya alkolün enflasyon sepetindeki bu devasa artış başka ne sebeple olacak?

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2004 yılında Türkiye'de 44.1 milyon litre rakı tüketilirken, 2018 yılında tüketim 35.9 milyon litreye indi. Yahu pahalılıktan millet kimyager oldu evde alkol üretimine başladı.

Sepet güncellemesinin ardında yatan gerçek ise geçen yıl alkole yapılan anormal derecede yüksek zamlar nedeniyle bu yıl zam yapılmayacak olması.

Önce “6 ay içkiye sigaraya zam yok” denildi, sonrasında enflasyon sepetindeki ağırlığı arttırıldı! Bunlar şark kurnazı ya, fırsatı kaçırmadı!

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Avrasya Tüneli'ne daha yeni yüzde 56 zam bindirildi. Şu işe bakın ki otomobil, benzin, motorin, köprü ve otoyol ücretleri gibi kalemleri barındıran ulaştırma grubunun ağırlığı yüzde 16.78'den yüzde 15.62'ye çekildi. Sepet havası iyi geldi.

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Araştırmalara göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler arasında gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı en yüksek olan ülke Türkiye…

Nedeni basit; az kazanıyoruz, kazandığımızın çoğunu yaşamımızı sürdürmek için üç temel harcama kalemi olan gıda, barınma ve giyime harcıyoruz.

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İstatistik Kurumu öyle düşünmüyor! Gıdanın tüketimdeki ağırlığı yüzde 23.29'dan yüzde 22.77'ye indirildi. Barınma kaleminde konut grubu yüzde 15.16'dan yüzde 14.34'ie, giyim derseniz, ağırlığı yüzde 7.24'ten 6.96'ya geriletildi.

Doğalgaz, elektrik, suyun da ağırlığının düşürüldüğü sepette lokanta ve otel masraflarının ağırlığı artırıldı.

Evde kim yemek yiyor ki? Milletçe lokantalarda takılıyoruz, hayatımız motellerde geçiyor. Ha gayret, enflasyon tek haneye geriliyor!