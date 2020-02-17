Toplanan vergiyle Mars’a külliye

AKP hükümetleri; 2003 başı ile 2019 sonu arasındaki dönemi kapsayan 17 yılda ülkedeki tüm kesimlerden toplam 2 trilyon 150 milyar dolar vergi topladı.

Bugünün dolar kuru ile hesaplarsanız; 13 katrilyon lira vergi Hazine'ye aktı.

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Paradan altı sıfır atılalı neredeyse 15 yıl oldu. Şu işe bakın ki paradan altı sıfır atıp bununla övünen Erdoğan, bu duruma bir türlü alışamadı.

Hadi Erdoğan gibi yapalım, toplanan vergiyi bir de eski usulde okuyalım.

Son 17 yılda 13 kentilyon lira vergi toplandı… Harcandı, bitti. Afiyetle yenildi. Yani efendilere 20 haneli 13.000.000.000.000.000.000 lira vergi yetmedi. Okuyamadınız bile değil mi?

Nereye harcadılar bu kadar parayı? Adamlar yol yaptı!

Bu parayla bırak duble yol yapmayı, bütün ülkeye asfalt döker dağı taşı yarış pistine çevirirsin. Yanına Suriye'yi satın alır otopark diye işletirsin!

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Çıkartılan aflardan gelen paralar, deprem paraları, 2B ile satılan topraklar, imar affı, bedelli askerlik, İşsizlik Fonu… Bakın onlar daha hesaplanmadı!

Arkadaş ne yolmuş? Yollar kol olmuş, ekonomi yan yatmış hâlâ beton, zift, asfalt, kanal…

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Parayı bastırdıktan sonra Mars'ı bile baştan başa oyarsın, kıyısına “uzay külliyesi” yaparsın. Peki, kime ne fayda sağlarsın?

Lakin öyle demeyin. Aslında iyi fikir! Belki gider, beğenir orada kalmaya karar verir.

Gerekirse herkes elini cebine atar, ufak ufak toplar. Hadi beyler, hanımefendiler, üç beş demeyelim… İtibardan tasarruf etmeyelim. İhtimali bile iş yapar.

Ekonomide asıl tehlike başlamak üzere

Bugün dünyada bırakın “sıfır” faizi, “eksi” faiz söz konusu… Öyle böyle de değil, piyasalarda 14 trilyon doları bulan negatif faizli tahvil işlem görüyor.

Yani 14 trilyon dolarlık portföy, parayı tahvilde tutup gelecekte daha azını almaya razı… Bunu anlamak ve anlatmak kolay değil çünkü tarihte daha önce örneği yaşanmadı.

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Teoride, ekonomiyi canlandırmak için merkez bankaları negatif faiz verip, bankaların kendisinde tuttuğu cari hesaplara uyguladığı faizi eksiye düşürüyor.

Anlamı basit; “Bana yatırdığın para için faiz vermem, üste para alırım. Bu parayı bana yatıracağına, kredi ver!” diyor.

Bankalar da mecburen risk alıp normalde kredi vermeyecekleri şirketleri paraya boğuyorlar. Negatif faizlerin, tüketicilerin bankalardaki paralarını çekmesine ve ödeyebileceğinden çok daha fazla borç almasına neden oluyor.

İşlerin bir anda değiştiğini farz edelim. Bu 14 trilyon dolarlık tahvili kime hangi getiri karşılığı satacaksınız? Sonu felaket olabilecek türden yanlış hesaplar yapılıyor.

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İşin enteresan tarafı dünyada getiriler bu kadar düşmüşken, Türkiye'ye halen para gelmiyor. Bırakın gelmesini olan da kaçıyor! İşte bu tablo karşısında iyi düşünmek lazım…

Demem o ki; Türkiye için macera dolu, unutulmaz deneyimler yaşayacağınız kah acı çekeceğiniz, kah kahrolacağınız bir Ekonomik Survivor döneminin yeni sezon bölümleri yaz aylarına doğru başlıyor!

Torpilin yoksa sınavla hiç uğraşma!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; “İşe alımların sınav puanına göre sıralamayla olacağını belirterek, Kimse kapımıza tayin, terfi ve torpil istiyorum diye gelmesin, sınav puanları ne ise ona göre yapılacak” falan dedi… Aklıma Tarkan'ın; “gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak” şarkısı geldi. İçim ürperdi… Sınava girdin, puanın da yetti… Bitti mi? Bitmedi… Hemen hemen tüm kadrolar mülakatlı… İşte torpilin durağı orası…

Hani bakan “kimse kapımıza gelmesin” diyor ya… Hiç uğraşmayın sınavla… Girecekler zaten önceden belirlenmiş, boşuna yorulacaksınız sıralarda…

Sınav yapıldı, puanı 85 olan adaya 60 mülakat puanı verildi, elendi! Puanı 60 olan mühendis adayına ise 90.4 mülakat puanı verilip işe alındı. Ne yetenekler var? Belli ki kimsenin bilmediği bir sırrı açıkladı!

Mülakat ve yazılı sınav ağırlığı yarı yarıya uygulandıktan sonra istersen sabaha kadar mürekkep yala… Senden önce partili var sırada… Torpilin yoksa hiç uğraşmayacaksın. Siz sanıyor musunuz ciddiye alıyorlar imtihanları? Kızı, damadı, yeğeni, gelini… Türkiye'nin gerçek başarı kriteri…

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü'nün üç kızı ve iki damadı babalarının üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe alındı. Hiç boşuna yadırgamayın, adam haklı!

Gidip de Türkiye ekonomisini en iyi yönetecek kişinin şu şansa bakın ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasını garipsemiyorsunuz da, rektörün kızları ve damatları mı gözünüze battı?