Varlık Fonu öde öde bitmez borcu!

İktidar, Varlık Fonu'na sınırsız bir borçlanma yetkisi vermeye hazırlanıyor. Adeta Türkiye'nin bütün geleceğini ipoteklemek için uğraşıyor!

Şöyle anlatayım; Türkiye Cumhuriyeti borçlanmalarını Hazine üzerinden yapar ve belirlenmiş limitlere uymak zorundadır. Ülkeyi yönetsen bile borçlanamazsın kafana göre…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayınladığı cumhurbaşkanlığı kararıyla kendisini Varlık Fonu başkanlığına getirdi.

Bu kararın ardından atama yetkisini kullanarak Varlık Fonu Başkan Vekilliğine de Hazine ve Maliye Bakanı şu şansa bakın ki aynı zamanda damadı Berat Albayrak'ı yerleştirdi.

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Türkiye'nin en değerli şirketleri, kupon arsaları, otelleri fona devredildi. Şirketler teker teker dökülüyorlar o günden beri…

ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılından sonra kâr yüzü göremedi! Bu ülkede çaydan zarar eden tek kurumun ÇAYKUR olması manidar değil mi?

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Haliyle Varlık Fonu'na para gelmedi. Para yoksa neyi yöneteceklerdi? Beş-on milyar lira kimi keserdi? Daha fazla para için Varlık Fonu'nun borçlanma sınırlamalarına tabi olmaması gerekliydi.

Türkiye'nin fonu büyütebilecek ne döviz fazlası ne de kredi notu var. Kimse babasının hayrına borç vermez.

Teminat olarak ne gösterilecek? Türk Hava Yolları mı, Ziraat Bankası mı, Eti Maden mi, BOTAŞ mı? Hangi faiz oranı ile ne kadar borçlanacak? Borç nereye kullanılacak? Belli ki yine ticari sır olacak.

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Sahi fon kurulduğundan beri ne yaptı? Tam olarak bilen yok! Bir İstanbul Finans Merkezi denen yarım kalmış inşaatı satın aldı. Bir de Borsa İstanbul ve Güneş Sigorta ortaklığından çıkmak isteyen yabancı yatırımcıların payını…

Bu yatırımların kamuya ne faydası var? Boşuna adına Varlık Fonu demiyorlar, birilerini illa varlıklı yapacaklar.

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Fon, sınırsızca, umarsızca, hunharca borçlandı diyelim. Sayıştay dahil hiçbir kurum onu denetleyemez. Özel kanunla korunuyor, kimse bir şey diyemez!

Bilanço yok, hesap verme hiç yok. Kâr-zarar veya harcadığı paralar gizlilik kapsamındalar! Kurulduğundan beri yayınlanan bir rapor bulunmuyor. Şeffaflığa ihtiyaç da duyulmuyor.

Varlık Fonu değil bildiğin örtülü ödenek! İstersen Mars'ta millet bahçesi aç, soru soran olmayacak. İhaleyi alan öpüp başına koyacak!

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Varlık demişken; aklıma darlık geldi. Varlık Fonu'na devredilenler arasında AKP'nin 18 yıllık iktidarından devredilmiş tek bir varlık var mı?

Fon yönetimi dilediğince, keyfine göre borçlansın. Gelecek nesillere varlık yerine borç bıraksın. Tıpkı yap-işlet-devret modeli gibi… Bugünü kurtarmak varken yarınları mı düşünecek sanki?