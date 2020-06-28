Zamanında niye konuşmadın, koltuktayken niçin sustun diye eleştiriliyorlar. Bence daha çok konuşsunlar. En fazla onlar anlatsın!

Ahmet Davutoğlu!

Ali Babacan!

Bülent Arınç!

Alt alta yazsam:

50 kişi çıkar.

50'si de açılsın.

Hepsinin geçmiş 18-20 yılla ilgili gördükleri, yaşadıkları, partiye ve onun lideri Tayyip Erdoğan'a dava diye tutundukları dünya görüşlerine zarar gelmesin diye “haksızlıklar karşısında susarak dilsiz şeytan olma” günahını işlemeyi bile göze alıp “içlerine attıklarını” daha çok açıklasınlar.

Halk gerçeği bilsin.

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Dönemin kilit görevler üstlenmiş isimlerinin hepsi kendilerine göre özgül ağırlığı olan insanlar. AKP'ye ve onun lideri Tayyip Erdoğan'a da kefil olmuş, ona itibar kazandırmış İslamcı, dindar, muhafazakar siyasi kişilikler.

Başbakanlık yapmışlar.

Parti Genel Başkanı.

Bakan.

Meclis Başkanı olmuşlar.

Şimdi konuşuyorlar.

18-20 yıldır, susarak gizlediklerini şimdi ağızlarından duyuyoruz.

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Niçin şimdi?

Parti kurdular.

Oy istiyorlar.

Bunun için değil.

Kefil olmuşlardı.

Kefaletlerini çekiyorlar.

Şimdi konuşarak; 18-20 yıldır kendilerine inanmış, oy vermiş insanlara “ben Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye verdiğim kefilliğimi çekiyorum” ilanı yapıyorlar. Öncelik kefilliği çekerek arınma. Çünkü partilerinin halkta bir karşılığı olacak mı, olmayacak mı onlarda henüz bilmiyor.

Hayat böyle dayattı.

Böyle denk geldi.

Yerli politikanın kitabında değişik, ilginç, vicdan temizleyen bir yeni sayfa açıldı. Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a “oy peşindeler” diye burun kıvırmaktan öte “vicdanlarının seslendiği yerdeler” diye bakmalı. Belli ki, “Haksızlıklar karısında hep sustun…” damgası yemekten kurtulmak istiyorlar. Halkı aydınlatma sayfası açtılar, tarihe değerli bir sayfa diye geçebilir.

★★★

Örneğin Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Başdanışmanlık yaptı. Tayyip Erdoğan'ın ona “Hocam” dediği yazıldı, yalanlanmadı. Geçen hafta Tayyip Erdoğan “İslam ekonomisi referansıyla” halka seslenince “İslam İktisadı okutulan” Malezya'da profesörlük de yapmış Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın izlediği politikaları somut örnekler vererek, 10 noktada “İslam ekonomisi dersinden sınava” soktu.

10 dersin.

10'una da.

“Sıfır” verdi.

Davutoğlu'nun bu konuşmasını internet ortamında “Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'ı çok kızdıracak açıklamaları” yazıp dinleyebilirsiniz.

İslam ekonomisinde.

10 ders!

10 sınav!

10 sıfır!

Daha çok konuşsunlar!

En fazla onlar anlatsın!

En dikkatli dinleyelim.