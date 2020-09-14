Belediye gazete satış büfesi soymayı planladı!

İlan ambargosu, RTÜK baskısı, Anadolu Ajansı diktatörlüğü, iktidar hışmı uyguluyorlar. Gazete yazarlarına dava üstüne dava, hapis üstüne hapis yağıyor; bir yazıya, bir yazı içinde geçen bir kelimeye en az hapis cezası 4 yıl 5 yıldan başlıyor. Öbür yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni seçilmiş yönetimi de “gazete satış büfelerini soymayı” planlandı.

Büfeler!

Belediye'nin malı.

Büfeciler kiracı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Kültür A.Ş. İstanbul'daki büfeleri işletenlere “aylık kiraların artırıldığını” bildirdi.

Artış mı?

Soygun mu?

Siz karar verin.

Eminönü büfeleri:

2019 kirası:

2 bin 675 TL.

2020 istenen.

15.000 TL.

Artış: Yüzde 560.

Taksim büfeleri:

2019 kirası:

2.450 TL.

2020 istenen:

10.000 TL.

Artış: Yüzde 408.

Üsküdar büfeleri.

2019 kirası.

2.200 TL.

2020 istenen:

10.00 TL.

Artış: Yüzde 454.

Sultanahmet büfeleri:

2019 kirası:

1.320 TL.

2020 istenen:

8.000 TL.

Artış: Yüzde 606.

Unkapanı, Gayrettepe, Karaköy, Kadıköy nerede varsa bütün gazete satış büfelerinin aylık kiralarına yüzde 300 ile yüzde 600 arasında zam yapılacağı bildirildi.

★★★

Yeni seçilen belediyeler muhalefet partisinden olduğu için Cumhurbaşkanı'nın öfkesine uğradılar. Cumhurbaşkanı Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük kentlerin CHP'li belediye başkanlarının ve kadrolarının yönetimine geçmesini bir türlü kabullenemedi.

Öldüresiye sıkıştırıyor.

Kaynakları kesiliyor.

Çöpleri toplayamasınlar.

Çöplükler patlasın.

Halka dönüp, “işte seçtiğiniz bunlar…” diyebileceği bir ortam çıksın umuyor. Belediyelerin ise “vergi koyma hakları” olmadığı için doğal olarak 5 yoldan gelirlerini artıracaklar.

İsrafı sıfırlayacaklar.

Yolsuzluğu bitirecekler.

Hırsızlığı kesecekler.

Torpille işe alma olmayacak.

Kira gelirlerini artıracaklar.

Bu açıdan bakınca büfelerin aylık kiralarının da artması gerekir. Anlıyorum ama bu ne?

★★★

Ben her gün gazetelerimi mahallemizin gazete satış büfesinden alırım. Görüyorum. Ağırlıklı olarak gazete ve dergileri satıyorlar. Onun yanında belediye ulaşım araçlarının kartları (İstanbul Kart), sigara, su, ciklet, kışın şemsiye… Gazetelerin sabah dağıtım kamyonu ile gelişini karşılamak için saat 06.00'da büfelerini açarlar, akşam 22.00- 23.00'e kadar açık kalırlar. Bir çeşit kamu hizmeti yaparlar. Bu büfelerde en az iki kişi çalışır. Yani bir büfe en az iki aile geçindirir. İstanbul Belediyesi, gazete satış büfelerinin aylık kiralarını artırma kara aldı.

Artış mı?

Soygun mu?

Ben anlayamadım.