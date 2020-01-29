Sel vurur.

Bendini aşar.

Orman yanar.

Yok eder.

Hortum oluşur.

Savurur yıkar.

Deprem olur.

Can alır.

Hepsi doğada var, tabiatın kanunu, uyarısı. Belediyesiyle, hükümetiyle, mühendisiyle, araştırma laboratuvarı, üniversitesi ve insanıyla “depreme karşı meydan okuma gücü yaratmış ülke” Japonya'da 1995 yılında 6.9 şiddetinde yerin 17 kilometre derininde KOBE depremi oldu.

6 bin kişi öldü.

Alın yazısı.

Kader demediler.

Neyi eksik bıraktık?

Ona baktılar.

★★★

AFAD Elazığ'da açıkladı.

279 bina yıkıldı.

Çürükmüş.

50 çürük bina daha varmış. Deprem dipten vurup, çürük binaları yıkıp can alınca; üstten ev sahibi, mahalleli, belediye başkanı, vali, oraya cenazeye omuz vermeye koşan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Bakanlar ve gazeteciler hep bir ağızdan; “depreme dayanıklı değilmiş bu binalar” dediler.

Bravo!

Nasıl da bildiler!

Önce değil.

Deprem yıkınca.

★★★

Kentsel dönüşümün zirve yaptığı bütün büyük kentlerde “benim binamın da sağlık muayenesi yapılsın, çürük mü sağlam mı bana bildirilsin” diye soran bir seferberlik başlayamadı, başlatılamadı. Binalarına “kentsel dönüşüme girmesi gerekir” diye sevinerek rapor alanlar hep deniz gören, zenginlerin oturduğu, manzarası çok güzel semtlerden çıktı. Zaten o tip bina ve kat sahibi olanlara müteahhitler koçluk yapıp, “çürük raporu almaya” teşvik ettiler. Müteahhit, “çürük damgası yiyen” binayı yıkıp yenileyince ekstra katlar ile büyük inşaat rantı elde edebildi.

★★★

Binaları ve katları rant doğuramayacak semtlerde olanlar ise “binamız çürük mü sağlam mı” diye başvurmaya gitmediler. Çünkü Şehircilik ve İmar Bakanlığı'nın yetkilendirdiği teknik büroların mühendisleri, “2007 yönetmeliğini” esas alıp, bina 2007'den önce yapılmışsa “oturulamaz-risklidir” yani “çürüktür” raporu verdiler.

Binaya bakılmadı.

Kafa kağıdına bakıldı.

2007'den önce yapılmış.

Sağlam diyen çıkmadı.

Çürük diyen çok oldu.

Rant doğuruyorsa.

Müteahhit bulabildi.

Rant doğurmuyorsa ve nasıl olsa “çürük raporu” verilecek diye çoğunluk bina ve kat sahipleri de “binalarını karot alma muayenesine” sokmak istemediler.

Hukuk linç oldu.

Düşünce felç oldu.

Cumhurbaşkanı izledi.

Başbakanlık vardı.

Başbakan seyretti.

Bakan gözlerini yumdu.

Belediye Başkanı duymadı.

Vali dilsize yattı.

Kat sahibi “çürük diyecekler” sonra beni evimden de atacaklar diye korkup “sağlıklı düşünme sistemini” kaybetti.

★★★

Deprem alttan vuruyor.

Binalar yıkılıyor.

Üstten beyinler açılıyor.

Depreme dayanıklı değilmiş!

Bravo! Nasıl biliyorlar!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “5 yıl deprem seferberliği başlatalım. Müteahhitleri rant için değil hayat için seferber edelim” dedi. İktidar ne diyor?