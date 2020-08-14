Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin kuruluş yıl dönümünde İl Başkanları toplantısında konuştu ve “19 yılın bir muhasebesini yani toplu bir değerlendirme” yaptı.

Güllük.

Gülistanlık.

Yüksek başarı.

Dedi ki:

“Eğitimde, adalette, ekonomide, ticarette, üretimde ülkeyi şaha kaldırdık. Özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın en ileri demokratik ülkelerinden biri haline getirdik”

Demek ki!

Saray'dan öyle görünüyor.

“Ailenin-Devletin- Özel Mülkiyetin Kökeni” adlı bir kitap da yazmış ve Karl Marx'ın arkadaşı olan Friedrich Engels, “İnsan sarayda yaşarken ayrı, kulübede yaşarken ayrı düşünüyor” demişti.

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Gerçekler ise şöyle:

Dünya Sefalet Endeksi:

(İlk 5 sıra)

Venezuela.

Arjantin.

G. Afrika.

TÜRKİYE.

Kolombiya.

Bloomberg adlı kuruluş, ülkelerin “enflasyon ve işsizlik oranlarını” baz alarak “Dünya Sefalet Endeksi” hazırlıyor. En son 60 ülkenin değerlendirildiği “Sefalet Endeksi”nde Türkiye yine ilk 5 sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl da ilk 5'in içindeydi ve geçen yıl ilk 5 içinde Yunanistan da vardı. Yunanistan ilk sefil 5'ten çıktı, Türkiye çıkamadı.

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Dünya Değer Yitirme Ligi:

Brezilya Real'i % 36.3.

G. Afrika Rand'ı % 25.9

Türk Lirası % 23.2.

Arjantin Pesosu % 21.7.

Meksika Pesosu % 18.3.

Rus Rublesi % 17.9.

Bu kıyaslamadan da görüldüğü gibi yılbaşından bu yana dünyada dolara karşı en yüksek değer yitiren üçüncü para Türk Lirası oldu. Arjantin ve Meksika Pesosu ile Rus Rublesi bile TL'den daha dirençli çıktı.

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İnsan hakları endeksi:

Dünya Özgürlükler Evi (Freedom House) her yıl ülkeleri “insan hakları ve demokratik özgürlükler” açısından karşılatıran liste hazırlıyor. 2017 yılı ve 2019 yılı raporlarında Türkiye'nin 34 puan birden kaybederek; “insan hakları ve demokratik özgürlükler açısından “kısmen özgür ülkeler statüsünden özgür olmayan ülkeler statüsüne” gerilediği açıklandı.

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Dünya Adalet Projesi:

World Justice Protect 2020 raporunda Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde, 126 ülke içinde 109'cu sırada ve temel haklar endeksinde ise 126 ülke içinde 123'cü sırada olduğu açıklandı. Yani hukukun üstünlüğü olmayan ve insan haklarını gözetmeyen dünyanın en dipteki üç ülkesinden biriyiz.

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AİHM Başvuru Sırası:

Kendi ülkesinin adaletinde haksızlığa uğradığını düşerek her yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru sıralamasında Rusya birinci sırada ve Türkiye üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

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Eğitim:

19 yıllık dönem içinde neredeyse 10 Eğitim Bakanı değişti. En yüksek para İmam Hatip Okulu yapmaya ve Diyanet İşleri bütçesine harcandı. Anne ile babalara çocuklarını İmam Hatip'e göndermeleri teşvik edildi. 2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları yayınlandı. Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, sonuçlara bakarak şu açıkmayı yaptı: “Okullardaki kontenjan artışı Fen Liseleri'nde yüzde 35 iken İmam Hatip Liseleri'nde yüzde 45'e çıkartıldı. Öğrenciler yine de ilk sırada İmam Hatip Liseleri'ni değil Fen ve Anadolu Liseleri'ni seçti. LGS' ye giren öğrencilerin yüzde 67'si İmam Hatip Lisesi dışındaki okulları tercih ederken, İmam Hatip Orta Okulu mezunlarının bile yarısı İmam Hatip Liseleri'ni seçmedi. Bu sonuç; 4+4+4 sistemi ve okullaşma politikasının iflas ettiğinin kantıdır.”

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Gerçekler bunlar.

Biz 82 milyonuz. Herkes kendine bir saray yaptırsın. Saraya taşınsın.

Adalette en iyi.

Ticarette en iyi.

Üretimde en iyi.

Ekonomide en iyi.

Eğitimde en iyi.

Özgürlüklerde en iyi.

Demokraside en iyi.

Olduğumuzu görsün (!)