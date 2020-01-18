Devir ile Devran.

Cennetmekan Kanuni Sultan Süleyman Han Devri… Futühat yani Fetihler Devri… Gerileme Devri… Meşrutiyet ve ardından Cumhuriyet… Sonra 20 yıldır süren Cumhuriyeti Yeniden Sultanlığa Çevirme Devri… Her devrin bir ekseni, o eksen üzerinde hareketi var. Bu harekete de “Devran” diyorlar.

Yürü bire Hızır Paşa!

Senin de çarkın kırılır!

Devrin, devranın biter!

Selahattin Demirtaş, hapishanede yatarken vaktini boşa geçirmemiş. “Devran” adlı kitap yazmış. Yoksulların, emekçilerin, hayatı acıya düşmüş insanların kısa hikayelerini kendince anlatmış. Kadir İnanır'ın tiyatro sanatçısı arkadaşı Julide Kural da “Devran'ın içindeki kısa hayat öykülerinden bir tiyatro oyunu” çıkarmış. 5 Kadın; Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan; Sırrı Süreyya Önder ile Kadir İnanır'ı aralarına alarak en ön sırada bu “Devran” adlı oyunu birlikte izlemişler.

★★★

Fena gündem oldu!

Kalemler çıktı kınından.

Koca koca yazarlar.

Kan damladı kalemlerden.

Bu kadınlar neden beşi birlikte “Devran”ı izlemeye gittiler diye sordular: “Kime mesaj veriyor bu kadınlar! Bu kadınların kocaları ödlek; karılarının arkasına saklanıyorlar!” cümleleriyle fotoğraf sorguladılar. Oysa

“Analar Ağlamasın” üst başlıklı “Barış Süreci” başladığında en başta Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu olmak üzere birçok önde gelen politikacı; “Barış Süreci dediğiniz görüşmeleri gizli gizli yapmayın. Abdullah Öcalan ile paylaştığınızı Meclis'ten kaçırmayın. Getirin Meclis'e hep birlikte tartışalım, görüşelim, barışı birlikte bulalım” diye açık çağırı yapmışlardı.

Dinlemedi iktidar!

Ordunun eli bağlandı.

Polisin koluna zincir.

Şımartıldı PKK.

Ve sonuçta hendeğe gömüldü ve hüsran oldu barış.

★★★

Tutmayan süreci, halk oy sandığında buluşarak yeniden başlattı. Selahattin Demirtaş'ın partisi HDP'liler CHP, İYİ Parti ile Saadet'in kurdukları ittifaka oy verdiler. İstanbul ve Ankara başta 9 büyük kent iktidar partisinden muhalefet partisine HDP'li seçmenin desteğiyle geçti. Meclis'in başaramadığını halk tabanda yeniden başlatma arayışına girişti.

Türk-Kürt ayırmadan.

Vatan bölünmeden.

Halk tabanda buluştu.

Demirtaş'ın Devran adlı kitabı; nasıl iyi PKK'lı olunur, Türkiye nasıl Türk ve Kürt diye ikiye bölünür; bunları anlatan bir yazı malzemesi değil.

5 kadın bir olmuş.

Devran seyrediyor.

Bu fotoğrafa bakıp, burnundan soluyor büyük büyük yazarlar, büyük büyük liderler, büyük büyük bakanlar! Fotoğrafa kızacağınıza bir de halkın gözüyle baksanız.

Bölünmeden.

Parçalanmadan.

Birbirini vurmadan.

Devir ile Devran.