Para var.

Mal yok.

Fiyatlar patlar.

Mal var.

Alan yok.

Durgunluk patlar.

Enflasyon-Durgunluk.

Birleşir:

Yoksulluk patlar.

Türkiye bugün, hem fiyatların, hem durgunluğun birlikte üzerimize geldiği bir ağır sürece doğru hızla gidiyor.

Hazırı yiyoruz.

Üretim durdu.

Türkiye küçülüyor.

Fakirlik patladı.

Virüsün belini kırmak için alınması gereken doğru karar mal ve insan hareketini durdurmaktı. İktidar bu doğru kararı aldı. Kaçınılmaz olarak üretim ağır bir yara aldığı için de yoksullaşma başladı.

Altta kalanlar artıyor.

Demokratik ve Sosyal Devlet varsa “ne yapalım dünyayı sarsan virüs bizi de vurdu, altta kalanın canı çıkacak” diyemez. Bugünün Türkiye'sinde “altta kalanın canı çıkmadan salgını atlatabileceğimiz bir mega projeye ihtiyaç” var.

Bugün mega proje:

Altta kalanı korumak.

★★★

Hazır uçak pistlerini dozerle yıkıp üstüne hastane inşaatı yapmak da bir proje ama o bugünün şartlarında bir mega proje değil. Hatta proje bile değil.

Bugün mega proje:

Kaç milyon ağız, kaç milyon aile 3- 4- 5 ay sonrasını göremez durumda onu net olarak çıkarıp, onların ezilmesini önleyecek çözüm, önlem, alet geliştirmek.

BDDK kayıtlarına bakın.

Yıl 2019.

Ay haziran.

Mevduat sahibi sayısı:

52 milyon.

1 milyon TL üzeri hesabı olan sayısı:

201 bin.

1 milyon dolar üzeri hesap sayısı:

84 bin.

Bankada bugün “1 milyon TL” ya da “1 milyon dolar” mevduatı olabilenler yani “milyoner” diye adlandırılanlar ancak 3-4-5 ay sonrasını görebilir.

82 milyon nüfus.

Her 100 kişiden 99'u önünü kestiremez, tahmin yapamaz durumda kaldı.

★★★

Zaten ülkemiz krizdeydi.

Salgın kötü yakaladı.

Altta ezilen çok olacak.

Bugün mega proje:

Despotluk satmak değil.

Bugün mega proje:

Virüsü bahane edip ülkede demokrasiyi budamaya kalkışmak, otoriterliği yükseltmek değil.

Bugün mega proje:

Ayrımcılık yapmak değil.

Bugün mega proje:

Muhalefet belediyelerinin “altta kalan ezilmesin diye götürmeye uğraştığı yardımların önünü kesmek” değil.

Bugün mega proje:

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutlamaya hazırlananların bayrağını, Atatürk posterini, şarkısını, marşını çalacak belediye bandosunu yasaklamak değil.

Bugün mega proje:

Ezileni seyretmek değil.

Bugün mega proje:

Altta kalanı korumak.

★★★

Milli gelir düşüyor.

Fakirlik patladı.

Milyonlarca insanın geliri yarıdan da aza indi, aşağıya gidiyor, gitti.

Tam mega proje zamanı.

Mega projenizi görelim.