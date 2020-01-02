Müdür bu milletin ışığı senin gözüne ve dizine dursun!

Belediye başkanlarını seçiyorduk. Anadolu Ajansı, (AA) “kim önde gidiyor, kim ne kadar geride kalıyor” verilerini yayınlıyor, TV ekranları ise halka duyuruyordu.

İstanbul'da sancı vardı.

Gece saat 23.30.

AA veri akışını dondurdu.

AA veri akışını, AKP adayı Binali Yıldırım'ın geriye kalmaya başladığı sırada, fark 4 bin oya yaklaştığında kesmişti. Veri akışının donması 13 saat sürdü. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, üstünde “Erdoğan yazan şapkayı kafasına takıp fotoğraf çektiren” ve “Ben Erdoğan'ın adamıyım” diye demeçler verip devlet kurumuna taraflı gölgesi düşüren birisiydi. AA, veri akışını 13 saat dondurmanın kabahatini YSK'nın üzerine yıkmaya çalışmıştı. YSK Başkanı Sadi Güven, AA'yı “müşterim değilsin” diye paylamıştı. Güven'in açıklaması meşru müdafaa idi.

Pusu açıktı.

Seçime hile sokulacaktı.

AA hileye alet ediliyordu.

★★★

YSK cevap vermeseydi, İstanbul seçimlerinde İmamoğlu çoktan mağlup ilan edilmiş olacak, “atı alan Üsküdar'ı geçecek” halk yine bizi seçti denilecek, Allah ve Kuran ile aldatma devam edecekti.

Sonrasını biliyorsunuz.

Hile duvara dayandı.

İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79 oyla birinci olurken AKP adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.51'de kaldı. AA'nın yaptığı, demokrasi tarihimize bir kara leke ve iğrenç yayıncılık olarak girdi.

Sonra seçimler yenilendi.

İstanbul'da halk hileye karşı şiddetli öfkesini sandıkta gösterdi. İmamoğlu, Yıldırım'a 806 bin oy farkı yaptı.

Bu AA Müdürüne de atılmış bir tokattı.

★★★

Müdür Şenol Kazancı, bütün bu olana bitene rağmen AA'nın başında tutulmaya devam ediyor. Bu Müdürün başında bulunduğu AA, bu kez de benim de, yazımdan dolayı, 3 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildiğim SÖZCÜ davasının haberi içine yine pis algı avcılığı, iğrenç bir yalan, vicdansız leke, hile ve hurda yapıştırmaya kalkıştı. İngilizce yazılmış haber metnine dosyada olmayan “tanıklar ve ifadeler” ekleyerek dünyaya duyurdu.

Müdür!

Bu milletin ışığı.

Senin gözüne dursun.

Hem de dizine dursun.

Bu millet elektrik ışığı kullanıp karanlıkları aydınlatıyor. Elektrik ışığını kullanırken de vergiler veriyoruz. O vergiler toplanıyor AA'ya bütçe oluyor, sen de bu bütçeden yüklü maaşlar alıyorsun. Çocuğunu bu parayla büyütüyor, okutuyorsun. Yani milletin ışığı ile geçiniyorsun.

Gözüne dursun.

Dizine dursun.

★★★

Müdür!

2.5 yıl yargılandık.

7 celse hakimlerin ve savcıların önüne çıktık. Bu 7 celsenin hiçbirinde bize “daha önce FETÖ ile bağlantısı olan 3 tanık var. 3 tanığı dinledik. Aleyhinize somut şu deliler var” denmedi.

Müdür!

Mahkemede hakimler, savcılar bize “3 tanık var, aleyhinizde somut şu belgeleri sundular” demediği halde ve dosyada kod ismiyle verilmiş bir ifade bulunmadığı halde başında tutulduğun AA, İngilizce habere iğrenç ve pis yalanı koydu.

Müdür!

Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın!

Müdür!

Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı'nı, iftira makinesi haline dönüştürdün.

Işığımız gözüne dursun!