Müdür! İşte sana fırsat!

Göster gazeteciliğini.

Haberi kaptırma.

Sen açıkla!

SORU BİR:

Cumhurbaşkanı'nın aylık maaşı 81 bin TL. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hem genel müdür maaşı alıyor, hem de yönetim kurulu başkanı maaşı… Bunun ikisinin toplamı aylık 70 bin TL.

Doğru mudur?

SORU 2:

Anadolu Ajansı Genel Müdür yardımcıları da ayda 30 bin TL maaş alıyorlar.

Doğru mudur?

SORU 3:

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yardımcıları temsil ve ağırlama gideri adı altında çok yüksek paralar harcıyorlar.

Doğru mudur?

Yılda ne kadar?

SORU 4:

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, ajansın yurt dışı temsilciliklerinin olduğu ülkelerde eşi ve akrabalarının üzerine şirketler kurdurdu, bu şirketler üzerinden AA'dan işler aldı.

Doğru mudur?

Kaç şirket var.

SORU 5:

2014 yılında AA'nın başına atama ile getirilen Genel Müdür Şenol Kazancı'nın 2020 yılına gelindiğinde mal varlığında büyük artış oldu.

Doğru mudur?

Artış ne kadar?

SORU 6:

Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcılarının eşlerinin altına da özel makam araçları verildi, kullanıyorlar. Bu araçlar AA'nın parasıyla kiralandı.

Doğru mudur?

SORU 7:

Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile Genel Müdür yardımcıları kendilerine tahsis edilen makam otomobillerini özel işlerinde kullanıyorlar. Özel işlerini yaparken yedikleri trafik cezalarını da AA'ya ödetiyorlar.

Doğru mudur?

SORU 8:

Anadolu Ajansı ve TİKA iş birliği ile gerçekleştirilen projelere ajans bütçesinden 80 milyon TL aktarıldı.

Doğru mudur?

SORU 9:

Anadolu Ajansı'na şoför olarak giren ve hızla Medya İş Sendikası genel başkanlığına yükselen Sezai Ballı, sendikasından ayda 20 bin TL maaş alıyor.

Doğru mudur?

SORU 10:

Muhammed Ural Yeşil adlı kişi ABD vatandaşıdır. Pensilvanya' da oturuyor ve FETÖ liderinin toplantılarına katılıyordu. Bu kişi halen Anadolu Ajansı'nda insan kaynakları direktörü olarak çalışıyor.

Doğru mudur?

SORU 11:

FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle ihraç edilen TRT eski genel müdür yardımcısı Hüseyin İşler'in karısı Anadolu Ajansı muhasebe servisinde yüksek maaşla çalışıyor.

Doğru mudur?

★★★

Müdür!

CHP Milletvekili Atila Sertel, halk bilgilensin ve gerçekler ortaya çıksın diye senin hakkında Ankara semalarına yükselen soruları önerge haline getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Yardımcı!

Canı ister cevap verir.

İstemezse vermez.

Müdür!

Atlatma haber yazmak her gazetecinin en büyük hayali, en yüksek amacıdır. İşte sana bir “atlatma haber” yazma ve halkı bilgilendirme altın fırsatı çıktı.

Fuat Oktay'ı bekleme.

Sen ver cevapları.

Çıksın gerçekler ortaya.

★★★

Müdür!

Hatırlıyor musun; SÖZCÜ davası 2.5 yıl sürmüş, 7 celse mahkeme edilmişti. Ne mahkemede ne iddianamede hiçbir gizli tanık olmadığı halde senin başında bulunduğun Anadolu Ajansı, “gizli tanıklar varmış” gibi haber yazmış, asparagası gerçek diye servis ederek Anadolu Ajansı'nı “leke sürücülüğün aleti ve kara iftiranın aracı” haline getirmişti.

Müdür!

İşte sana fırsat.

Asparagas habercilikten gerçek haberciliğe geçme altın fırsatı ayağına geldi. Milletin vekili Atila Sertel sordu: 70 bin TL maaş mı alıyorsun, eşinin ve akrabalarının üzerine yurt dışında şirketler mi kurdurdun, AA'ya iş mi bağlıyorsun? Mal varlığındaki şişme ne kadar?

Haydi Müdür!

Kalemin keskin olsun!

Halk gerçeği öğrensin!