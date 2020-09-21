Yoğurttan zengin olunur! Peki dinden nasıl zengin olunur!

İsmail Saymaz, bizim gazete SÖZCÜ'ye geldi ve titiz, tarafsız, özgür, belgelere dayalı gazeteciliğin süzgecinden geçirerek “Şeyh zenginliğini” yazıp saymaya başladı.

İster sapık olsun.

İster olmasın.

Bütün şeyhler zengin.

İster peygamberim desin.

İster demesin.

Bütün şeyhler zengin.

İster Mehdi gelecek desin.

Hatta!

İşte geldi.

Mehdi benim desin.

Bütün şeyhler zengin.

Bütün şeyhler!

Devlet protokolünde.

Bütün şeyhler!

Bakanların ortasında.

Bütün şeyhler!

İktidar destekçisi.

Kendi müridi anne ve babanın 12 yaşındaki kızına duyduğu cinsel arzusunu beyninden silip atabilecek iman ve inanç olgunluğunu gösteremeyip “nefis köpekliğinden kurtulamayan” Şeyh'in “zenginlik durumu” roman olur.

İsmail Saymaz yazdı:

Şişli'de 6 apartman.

Avcılar'da 4 bina.

Kadıköy'de 2.

Akyazı'da 3.

Yalova'da 1.

Binalar, arsalar.

★★★

İlk ifadesinde Şeyh, ‘emekliyim aylık gelirim 8 ile 10 bin lira arasındadır' demiş. Bu gelirle “Şişli'de 6 apartman” alabilmek şurada dursun “Şişli'de 6 alçıpan dübeli” bile alınamaz.

Yoğurttan zengin olunur.

Dinden nasıl zengin olunur?

Kur'an'da ve hadislerde yazıldığı gibi “kul hakkı yemeden” zengin olabilmek için insanın bir ihtiyacını karşılayabilecek “buluş yapmak” gerekir.

Söz gelimi yoğurt.

İnsan vücudu!

Kalsiyum ihtiyacı duyar.

Kalsiyum sütte var.

Sütten yoğurt yapılır.

Paketlenir, albenisi olan ambalajlara konur, bakkal ve market raflarına ulaştırılır; böylece kalsiyum ihtiyacı ile yoğurdu buluşturan buluş gerçek olur. Buluş tutarsa “yoğurt fabrikatörü zengin” olur.

Olanlar var.

Yoğurt bir buluştur.

Türkler buldu.

★★★

Bu açıdan bakınca tarikatler, cemaatler, onların şeyhleri, hoca efendileri, hangi ihtiyacı karşılayacak bir yeni buluş yapıyorlar da başta ABD'nin korumasına alınmış olanı dahil hepsi holdingleşiyor ve iktidarın karnında büyüyüp palazlanarak ve bakanların ortasında yan yana oturarak devlete, orduya sızıyorlar? Ve şimdi de silahlanıyorlarmış!

İnsan!

İman ihtiyacı duyar.

İnanç ihtiyacı duyar.

Din ihtiyacı duyar.

Bu ihtiyaçları karşılayacak buluş da Allah'ın kitabı Kur'an ayetlerinde ve elçisi Peygamberinin sözlerinde var. Sadece okuma yazması olan bir Müslüman insan bile bu çağda Kur'an ayetlerini ve Peygamber'in hadislerini okuyarak “iman- inanç-din ihtiyacını” giderir. Kur'an ayetleri ve peygamberin hadislerinde ola ki, anlamadığı olursa 16 bakanlıktan 8'inden daha yüksek bütçeli ve kadrolu Diyanet var, ona sorabilir.

Güçlü Diyanet ortada.

Şeyhlere ne ihtiyaç var?

Tarikatlere ne gerek.

Cemaatler ne için?

Hoca efendi ne bulmuş?

★★★

İktidar partisi, “Cumhuriyeti Cemahiriye”ye dönüştürme ihtiyacı duyduğu için tarikatları, cemaatleri, şeyhleri, hoca efendilerini devlet protokolüne alma buluşu yaptı. Onlar da din ve inanç hortumculuğundan zenginleşip holdingleştiler. Şeyh Nurullah'ın müridine gazeteciler Halk TV'de canlı yayında “Şeyh size oyunuzu hangi partiye vereceğiniz konusunda bir telkin yaptı mı” diye sordular. 12 yaşındaki kızın babası “evet oyunuzu AKP'ye atın telkini aldık…” diye cevap verdi. Şeyh Nurullah, bu kadar apartmanı ve arsayı sahiplenip zenginleşirken iktidar partisinden hangi kolaylıkları, destekleri, teşvikleri, pozitif ayrımı, kayırma ve kollamayı gördü?

Polis, savcı merak etti mi?

Sordu mu, soruşturdu mu?