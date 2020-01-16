SÖZCÜ Cumhuriyetçidir. Logosuna bakın. Yıllardır devlet kurumlarından ısrarla silinmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti'nin “T.C.” rumuzu ve bayrağımızdaki şanlı ay-yıldız logomuzda vardır. SÖZCÜ “T.C.”den asla ve asla vazgeçmez.

SÖZCÜ Atatürkçü'dür. Logosuna bakın. Orada Atatürk'ün mavi gözleri ışıldar. SÖZCÜ Atatürk karşıtlarının hedefidir.

SÖZCÜ, tüm varlığıyla yurtseverdir ve taviz vermeden her zaman ülke çıkarlarını savunur.

SÖZCÜ, Türkiye'nin gazetesidir, bu ülkenin has evlatları tarafından çıkarılır.

SÖZCÜ'nün patronu Burak Akbay, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz başta olmak üzere bütün yazarları, muhabirleri, yazı işleri ve idare mensupları Atatürk ilkelerine bağlı yurtsever gazetecilerdir.

Her SÖZCÜ yazarının, yazı işleri ve idare mensuplarının ömrü, halkımızın hakkını, hukukunu korumakla, Türkiye'nin milli çıkarlarını savunmakla geçmiştir.

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SÖZCÜ yayın hayatına başladığı günden bu yana hiçbir baskıya boyun eğmemiş, her türlü güçlüğe göğüs gerip, haktan ve haklının yanında olmaktan vazgeçmemiştir.

Bugün Türkiye'de hiçbir vicdan sahibi bu gerçekleri inkâr edemez.

Savcının mahkemede “aleyhte şahit” diye dinlettiği tanıklar bile SÖZCÜ lehine ifade vererek iddia makamını hayal kırıklığına uğratmıştır.

Tüm bunlara rağmen SÖZCÜ yazar ve yöneticilerine “FETÖ'cü yaftası” yapıştırılarak, gerçek dışı iddia ile hapis cezası verilmesi hukuk tarihine “Trajikomik bir karar” olarak geçecektir. Bunun böyle olduğunu Türkiye'nin önde gelen tüm hukukçuları söylüyor.

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Maalesef devletin “FETÖ” ile mücadelesi sulandırılmış, sapla saman birbirine karıştırılmıştır.

Şimdi kamuoyu, suçları ispatlanarak FETÖ'cü olmaktan hüküm giyen gerçek FETÖ'cülere bile “Acaba onlar da masum olabilir mi?” diye kuşku ile bakıyor.

Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve Prof. Dr. Mithat Baydur gibi tanınmış akademisyenler, SÖZCÜ'ye FETÖ'cü damgası vurulmasının “akıl dışı” olduğunu vurguluyor.

SÖZCÜ'nün delilsiz, ispatsız, sadece varsayımla mahkûm edilmesi, kimlerin işine yaradı dersiniz?

Ceza Türk milletine verildi!”

Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve Prof. Dr. Mithat Baydur gibi akademisyenler, SÖZCÜ'ye FETÖ damgası vurulmasının akıl dışı olduğunu vurgularken Genelkurmay eski Başkanı E. Orgeneral İlker Başbuğ'un şu sözleri de acı gerçeği şamar gibi ortaya koydu:

“PKK'lılar tanık, TSK sanık…

FETO tanık, SÖZCÜ sanık…

Her ikisi de aynı şey!”

Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ'ye verilen ceza Türk milletine verildi.

Ne kadar gerekçe yazılırsa yazılsın, somut bir delil yok. Varsayımlar, yorumlarla verilen bir karardır.

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında olduğu gibi önce bir karar verilmiştir, sonra da gerekçe yazdırılmıştır.

SÖZCÜ Gazetesi için verilen bu kararı okuyucu kabul etmez.

O zaman bu karardan kimler mutlu olacak? Kimler sevinecek?

Bu soruların üzerinde önemle durulmalıdır.”

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İlker Başbuğ'un sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini de ekleyelim.

SÖZCÜ'ye verilen haksız cezanın gerekçeli kararına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu “FETÖ ile mücadelenin bayraktarı SÖZCÜ Gazetesi'dir” dedi ve ekledi:

“Üzerindeki baskıya rağmen SÖZCÜ her dönemde FETÖ'ye karşı mücadelede haberler yaptı. Şimdi SÖZCÜ'yü FETÖ'cü diye yargılıyor ve cezalandırıyorlar. Gerekçeli kararda Zaman Gazetesi'nin kapatılmasından sonra algı faaliyetlerini yürütme görevi SÖZCÜ tarafından yapılmaya çalışılmıştır.' deniliyor. Oysa böyle bir şey yok!

SÖZCÜ'nün FETÖ ile yaptığı mücadeleyi herkes bilir.

Baskılara rağmen SÖZCÜ'nün FETÖ mücadelesi sürüyor.

Bizim medyamızın “amiral gemisi” olan SÖZCÜ Gazetesi ve yazarlarına şükranlarımızı sunuyorum, hiçbir baskıya boyun eğmedikleri için.”

GÜNÜN SÖZÜ

Huzura kavuşmak için toplumun hastalıklı olmaması gerekir!