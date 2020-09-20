Aklanan Mansur Yavaş biraz daha büyüdü

Bu iktidar döneminde ülkemizi saran en kötü şey vicdansız iftiraların ve ona buna çamur atmaların yaygınlaşması oldu.

AKP yanlısı medya, iftira ve çamurun ötesinde yargısız infaz yaparak:

“CHP'li Mansur'un büyük vurgunu!” diye manşetler attı, “Sahtecilik, şantaj, işte size Mansur Yavaş!” diye haberler yaptı.

İnsanlık, dürüstlük, insaf, hak getire!

Adalet duygusunun kırıntısı kalmamıştı iktidar medyasında…

İftiralar “Suç duyurusu” kabul edildi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Görevini kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı.

Onu yıpratacaklarını sanan AKP yandaşları zil takıp oynadı!

Peki, sonunda ne oldu?

Adalet tecelli etti, hak yerini buldu.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi BERAAT kararı verdi ve Mansur Yavaş aklandı.

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Şimdi, iftirayı atan Necmettin Kesgin adındaki iş adamı savcılık tarafından fellik fellik aranıyor.

İktidar destekçisi gazeteler, iftiracı adamı “Saygın işadamı” diye tanıtmış ve onun yalan sözleriyle Mansur Yavaş hakkında karalama kampanyası açmışlardı.

Şimdi aynı yandaş medyanın, Mansur Yavaş'tan “Hata yaptık” diye özür dilemeleri gerekiyor.

Peki bunu yaparlar mı? Hayır! Eminim ki, düşünmezler bile…

Onlardan böyle soylu bir hareket beklemek büyük saflık olur!

Yandaş medya çamuru atar, sonra kaçar!

Mansur Yavaş hakkındaki BERAAT kararı tüm iftiracılara bir tokattır, ağır bir şamardır, Mansur Bey'i de biraz daha büyütmüştür.

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“Saygın” denilen iş adamı Necmettin Kesgin bir suç makinesi sanki…

– Resmi belgede sahtecilikten 4 yıl,

– Evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay,

– Şantajdan 1 yıl 3 ay,

– Özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl 3 ay,

– Çocuk pornosu bulundurmaktan 3 yıl,

– Toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarttı. Polis 7 aydan beri her yerde onu arıyor ama hâlâ yakalanamadı!

Tıptan anlamayan doktorlarımız varmış!

Meral Akşener, bir abla şefkatiyle doktorları teselli etti…

Korona salgını döneminde doktorlar başta olmak üzere, bütün sağlık çalışanları kadar risk altında olan hiçbir meslek grubu yok…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak “tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve Türk Tabipleri Birliği'ne destek mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise aynı Türk Tabipleri Birliği'ni yerden yere vurup “Kapatılsın!” diyerek hedefe koymuştu.

Bahçeli Bey neden böyle birden bire celâllendi? Nedir bu öfke? Anlamak zor!

Devlet Bahçeli'nin “tweet”lerinden birinde, doktorlar için kullandığı sözleri okuyanlar şaşırıp kaldılar:

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“Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar…

Alâkasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar…

Tek yaptıkları, insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgâr gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır.”

Böyle diyor Devlet Bahçeli…

Bir doktor okurum bana şu mesajı yolladı:

“Devlet Bey'in lâflarına üzüldük tabii ki… Bizi çok aşağılayan sözler bunlar… Fakat bizim Hipokrat yeminimiz var, hastalanırsa ona yine biz bakacağız.”

Siyasetin iki lideri Meral Akşener ve Devlet Bahçeli'nin doktorlar hakkındaki düşünceleri birbirini tam tersi!

GÜNÜN SÖZÜ

Okumayan eğitimsiz milletler yoksul ve geri kalmaya mahkûmdur!