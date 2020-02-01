Bayrak yırtan rezil Yunan!

Adam ırkçı, faşist ve ahlâksız.

Bir ulusun bayrağını yırtmak için insanın ruh hastası bir fanatik olması lâzım.

Yunanistan'da genlere işlemiş bir Türk korkusu vardır.

Yunanlı siyasiler de, Yunan basını da her gün aleyhimizde yaydıkları uydurma haberlerle Türkiye'ye havlayıp dururlar!

Anadolu'yu işgal ettiklerinde, fena halde dayak yiyip İzmir'de denize döküldüklerini unutamazlar!

Aşağılık kompleksi içindeki bağımsız Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda, bilgisayardan çıkarttığı kâğıttan bir Türk Bayrağı'nı yırttı. Tam bir alçaklık!

Türk Bayrağı'na karşı yaptığı saygısızlık onun kendi aşağılık karakterini gösteriyor.

Bu tür rezil siyasetçiler milletleri birbirine düşürüyor.

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Sevgili okurlar… Bu haddini bilmez faşist herifin çirkin davranışını tüm Yunan halkına mal etmek doğru olmaz.

Ioannis Lagos gibi hastalık derecesinde Türk düşmanı olan Yunanların oranı ülke genelinde en fazla yüzde 10'dur. Bunların sayısı azdır ama sesleri çok çıkar!

Ben Yunanistan'a son 40 yıl içinde belki de 40 defa gittim. Atina'yı, Pire'yi, Selanik'i Dedeağaç'ı, Ege'deki Yunan adalarını gezdim.

İçtenlikle söylüyorum, gittiğim her yerde Yunan halkından dostluk, sevgi ve saygı gördüm. Hepsi de sevecen insanlardı ve Türklere karşı bir tavırları yoktu.

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Ah şu politikacılar, ah şu medya!

Bütün melaneti onlar yaratıyor.

Siyasiler sürekli Türk korkusu ile halktan oy toplamak peşinde…

Gazeteler ise asılsız ve yalan haberler yayınlayıp Türk korkusu yaratarak satışlarını arttırmak hevesinde…

Bir defasında eşim Emel ile birlikte gittiğim Atina ve Pire'de 10 gün kadar kaldık.

Bütün Yunan gazetelerini izledim. Her gazetede, her gün Türkiye aleyhine bir veya birkaç haber vardı.

Bunların siyasetçileri de, gazetecileri de Türk düşmanlığından besleniyor.

“Türk askeri her an ani bir baskın yapabilir” havası yaratan bu soysuzlar, iki ülke halkını birbirilerine düşman yapmaya çalışıyor.

Biz Türkiye olarak kimsenin hakkını yemeyiz ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz.

Bugün olmasa bile yarın her şeyin hesabını sorarız, bayrağımızı yırtan elleri kırar, ağızları yırtarız! Bu böyle biline!

Bekçilere verilen geniş yetkilere tepki!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce:

“Artık içerideki düzeni de (kamun düzeni) sadece bir kolluk gücü (polis ve jandarma) ile sağlayamayacağımız duruma gelmiş bulunuyoruz. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmek gerekiyor” demişti.

Bu yeni yöntem ne olacaktı?

Rusya'nın eski modeli mi? Putin modeli mi? İran'ın Devrim Muhafızları modeli mi?

Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi” bize Cumhurbaşkanı'nın sözlerini hatırlattı.

Bekçilere aşırı geniş yetkiler veren bu yasa tasarısı böyle bir modelin ilk adımları mı?

Kamu düzeni, tam yetkili bekçi örgütüyle mi sağlanacak?

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, komisyondan geçen bu yasa teklifinin çok sakıncalı olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:

“Bekçilere tanınan geniş yetkiler, devletin ahlâk polisliği yapması ve gece saatlerinde dışarıda olan (kadın-erkek) bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içeriyor. Kimlik sorma (sokakta üst arama) yetkisinin 7'nci madde aracılığıyla yardımcı kolluk mensuplarına kadar genişletilmesi keyfi durumlara yol açabilecektir.”

Anlaşılan demokratik olmayan sakıncalı bir modele doğru gidiyoruz!

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanların onuru vatan ve bayrak sevgisi ile yücelir.