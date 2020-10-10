Çok güvenen, çok aldatılıyor!

Uzun yıllardan beri her yıl bir veya iki kez Londra'ya giderim. Orada yakın dostlarım, sevdiğim arkadaşlarım var.

İlk defa bu yıl gidemedim. Neden?

İngiltere, Türkiye'den gelen yolcuları 14 gün karantinaya almaya karar verdi de ondan…

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps “Türkiye'yi seyahat koridorundan çıkartıyoruz” dedi.

Seyahat koridorundan çıkartmak, Türkiye'den gelen yolcuların iki hafta karantinada kalması demek…

O zaman Londra gezisinin bir anlamı kalmıyor!

Bu nedenle seyahatimi ileri bir tarihe erteledim.

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Koronavirüs salgınının yoğun olduğu bildirilen Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere'ye gidenler karantinaya alınmazken, neden Türkiye'ye bu uygulanıyor?

Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, Türkiye dünyada vakaların en az görüldüğü ülkelerden biri… Ortada bir çelişki var!

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bu durumu “Türkiye'yi listeden çıkarttık, çünkü Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor” diye açıklıyor.

Yani GÜVEN YOK!

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Türkiye'de Mart ayının ilk günlerinde TV ekranlarına çıkan Sağlık Bakanı Koca, korona virüsünün dünyada hızla yayıldığını açıklıyor ve:

“Çok şükür Türkiye'de hiç vaka yok!” diyordu, ona güveniyorduk. Fakat…

Aynı günlerde çeşitli hastanelerden gelen olumsuz haberler Bakan Bey'i yalanlıyordu.

Nihayet 11 Mart günü ilk vaka açıklandı ve sonraki günlerde vakalar artmaya devam etti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, vakaların 20 kat daha fazla olduğunu belgeleriyle açıkladı.

Bunun üzerine Bakan Koca “Her vaka hasta değildir! Ulusumuzun menfaatleri de söz konusudur!” şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı…

Bu çark ediş ülkede güveni yerle bir etti ve “Çok güvenen, çok aldatılır” diyenler bir kez daha haklı çıktı.

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Neden yanıltıldı insanlar?

Panik olmasın, turist gelsin, ekonomi canlansın diye mi?

Belki bir miktar turist geldi, ekonomiye de katkısı oldu ama zararımız çok daha büyük. Çünkü ülke olarak güven kaybettik!

İngiltere'nin kararı bu güven kaybının tipik bir örneğidir!

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Sevgili okurlar… Açıklamalar ne olursa olsun bizler ona buna değil, kendimize güvenmeliyiz.

Salgının daha en az bir yıl süreceği anlaşılıyor. Bu süre içinde maske, sosyal mesafe, kolonya gibi önlemlere titizlikle devam etmeli, virüsten korunmalıyız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün:

“Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirler sayesinde salgının hızını kestik” dedi. İyi bir haber. Dileriz öyledir.

Kıbrıs Türkleri için “Hayati Pazar!”

Yarın, Kıbrıs Türkleri için “Hayati önemde bir Pazar günü” olacak!

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçiliyor.

Çok aday var ama bunların arasında başa güreşen iki grup öne çıkıyor:

1) Rumlarla birleşik bir devlet kurmak isteyen “Rum yanlısı” federasyoncular. Bunları mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı temsil ediyor.

2) Federasyonun çöktüğüne inanan ve “egemen eşitliği” savunarak KKTC'nin tanınması gerektiğine inananlar. Bunları Başbakan Ersin Tatar temsil ediyor.

Kıbrıs Türkleri, kendi kaderlerini oylayacak.

Eşit, şerefli, başı dik bir Kıbrıs Türk toplumu mu?

Rumların egemenliğindeki ezik, boynu bükük bir Kıbrıs Türk toplumu mu?

Karar onların!

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ülkede kaybolan güvenin geri gelmesi o kadar zordur ki!