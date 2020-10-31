Düşman Macron!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dengesiz, beceriksiz, yeteneği sınırlı bir siyasetçi…

Adam aklını bizimle bozmuş!

Koskoca Fransa'da başka adam kalmamış gibi böyle çapsız birini Cumhurbaşkanı seçen Fransız halkı da hatasını anlamış olmalı ki, Macron'dan yüz çevirmeye başladı.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahane ederek açıkça Türk düşmanlığı yapıyor. Bu yetmiyormuş gibi Müslümanlığa da dil uzatıyor!

Macron'un bizim bilmediğimiz bir kuyruk acısı olmalı! Türk ve İslâm düşmanlığı başka türlü izah edilemez!

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Macron'un bugüne kadar hiç bir başarısı yok. 2022'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimimi kaybedeceği kesin!

Şimdi, aklı sıra Fransız halkının din duygularıyla oynayarak oy kazanmaya çalışıyor.

Onun değirmenine su taşıyan bir durum var: Bazı terörist grupların İslâm adına yaptığı katliamlar Avrupa'da “İslâm fobisini” arttırıyor ve kan döken teröristler aslında Macron'a hizmet etmiş oluyor.

Son yaşanan terör eylemi buna örnektir.

Fransa'nın Nice kentinde bir kiliseyi basıp 3 kişiyi bıçakla doğrayarak öldüren saldırganın yaralı olarak yakalandıktan sonra üç defa “Allahu Ekber” diye bağırdığı açıklandı. Bu gibi vahşi terör olayları, İslâm karşıtı Macron'a taraftar kazandırıyor.

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Macron'un terbiyesizliğini, İslâm düşmanı ahlâksız bir Fransız dergisinin çirkin karikatürlerini, kan döken teröristleri şiddetle lânetliyoruz. Ancak…

Bizimkilerin “Fransız mallarını boykot” çağrısını pek anlamlı bulmuyoruz.

Fransa, Türk mallarını boykot ediyor mu? Hayır!

O halde biz niye boykota gidiyoruz?

Kendi kendimize zarar vermek için mi?

Dış ticaret fazlamız olan az sayıdaki ülkelerden biri Fransa'dır.

TÜİK'in rakamlarına göre geçen yıl Fransa'ya 7 milyar 900 milyon dolarlık mal satmışız. Buna mukabil Fransa'da 6 milyar 700 milyon dolarlık mal almışız.

Bu hesaba göre Fransa ile ticaretten 1 milyar 200 milyon dolar kârlı çıkmışız.

Şimdi bunu mu kaybetmek istiyoruz?

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Allah'tan, Fransa Ticaret Bakanlığı tahrike kapılmadı.

Ticaret Bakanı Frank Riester “Türkiye'de bizim mallarımıza boykot çağrısı yapıldı ama biz misillemede bulunmayacağız. Türk mallarını boykot gündemimizde yok.” diye açıklama yaptı.

Fransa Ticaret Bakanlığı tahrike kapılıp misilleme yapsaydı, onları cezalandırdığımızı zannederken kendimize “8 milyar 900 milyon dolarlık dış ticaret cezası” vermiş olacaktık.

Şunu da hatırlatmakta yarar var:

Gerçekte Türk mallarını, son zamanlarda, başta Suudi Arabistan olmak üzere (Katar hariç) bütün Arap ülkeleri haince boykot ettiler. Bizimkiler nedense onlara ses çıkartmıyor!

Şu salgın döneminde ekonomimizin “70 cent”e bile ihtiyacı var!

Çubuk barajı hayat buldu

Ankara Çubuk Barajı Atatürk'ün eserlerinden biridir. 1936 yılında yapılmıştı.

Uzun yıllar Başkent'in su ihtiyacını karşılayan baraj, AKP'li Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında bakımsız bırakılınca kullanılmaz hale gelmiş ve harabeye dönmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün emanetine sahip çıktı ve 14 milyon liralık bir maliyetle barajı restore ettirip yepyeni bir hale getirdi.

Baraj ve çevresi 29 Ekim gibi anlamlı bir günde halkın hizmetine açıldı.

Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte çok sayıda siyasetçi vardı.

Bu arada şaşırdığım bir durumu da belirtmeliyim:

Çubuk Barajı, Kemal Baytaş'ın müdürlüğünü yaptığı yıllarda en parlak dönemini yaşamıştı. Baraja altın devrini yaşatan Kemal Baytaş'ın açılış töreninde bulunmamasına hayret ettim ve onu arayarak sebebini sordum: “Bana davetiye gelmedi.” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ

Sadece düzgün ve dürüst olmak bile düşman kazanmak için yeter!